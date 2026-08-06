¡Pilas! Los robos con escopolamina aumentaron un 89% en Medellín

Los hurtos mediante el suministro de escopolamina en Medellín están disparados, de acuerdo con el registro de las autoridades. Este año se han registrado 200 casos más que el año pasado, situación que ya despertó las alertas para tomar medidas en sitios estratégicos donde se presentan estos hechos y más durante la Feria de las Flores.
De acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), este año se han registrado 428 denuncias de hurto a personas mediante el suministro de escopolamina en Medellín. El año pasado, a la misma fecha, se habían denunciado 227.