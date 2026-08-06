La FIFA intenta superar su crisis con disculpas y dio su “pleno apoyo” a Infantino

La FIFA pidió disculpas el pasado miércoles, pero reafirmó su “pleno apoyo” a Gianni Infantino tras una reunión de urgencia en Marruecos para abordar la crisis desatada por las críticas al proyecto, finalmente abortado, de abrir la institución a la inversión privada.
En un extenso comunicado publicado en la noche, la dirección de la FIFA reconoció “que se han cometido errores tras la filtración de la propuesta a los medios de comunicación”.
“Se han presentado disculpas por estos errores, junto con el compromiso de velar porque no vuelvan a producirse”, añadió.
La organización señaló que los miembros de su Consejo de Dirección presentes en la reunión reafirmaron su “pleno apoyo” a Infantino, a quien reconocieron como el único responsable elegido por las 211 asociaciones miembro de la FIFA.
El documento fue publicado horas después de la reunión de los principales responsables de la FIFA, celebrada en la sede de la organización para África, en el complejo Mohammed VI de Salé, cerca de Rabat.