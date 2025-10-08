Tragedia en Madrid: colapso de edificio en obras dejó cuatro muertos, entre ellos un latino

El centro histórico de Madrid vivió durante el martes escenas de pánico tras el colapso de un edificio en obras ubicado en el número 4 de la calle Hileras, a pocos metros de la plaza de Ópera y la Puerta del Sol. El derrumbe dejó cuatro personas muertas —una mujer y tres obreros— y varios heridos, mientras las autoridades mantienen acordonada la zona e investigan las causas del accidente.
De acuerdo con los Bomberos de Madrid, el siniestro se originó por el hundimiento de la terraza de la quinta planta, lo que provocó el colapso en cadena de los forjados hasta el sótano. En total, cedieron siete niveles, unos 50 metros de altura, acumulando montones de escombros de hasta tres metros. En el momento del derrumbe, ningún trabajador se encontraba en la quinta planta, según explicó Miguel Seguí, responsable de guardia de los bomberos.