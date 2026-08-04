Un cohete de Elon Musk impactará la Luna este miércoles tras permanecer más de un año a la deriva

La etapa superior de un cohete Falcon 9 de SpaceX impactará la superficie de la Luna durante la madrugada de este miércoles 5 de agosto, en un evento que será seguido por agencias espaciales y astrónomos debido a su valor científico. El objeto fue lanzado el 15 de enero de 2025 desde la Tierra para transportar los módulos lunares Blue Ghost, de Firefly Aerospace, y Resilience, de la empresa japonesa Ispace. Tras completar su misión quedó a la deriva en el espacio y, como resultado de fuerzas gravitacionales y la actividad solar, terminó en una trayectoria de colisión con el satélite natural. El impacto está previsto para las 1:35 a. m., hora de Colombia, cerca del cráter Einstein, y la NASA confirmó que no representa ningún peligro para la Tierra.

Durante el lanzamiento, la primera etapa del Falcon 9 regresó a la Tierra tras impulsar el despegue, mientras que la segunda etapa continuó en el espacio para colocar los módulos en su trayectoria hacia la Luna. Blue Ghost logró alunizar con éxito en marzo de 2025, mientras que Resilience no consiguió completar un aterrizaje seguro meses después. La directora de Programas de Ciencia de la Nasa y Dragon en SpaceX, Julianna Scheiman, explicó que los procedimientos para este tipo de misiones son diferentes a los utilizados en lanzamientos hacia la órbita terrestre baja. “Pero para misiones de alta energía, necesitamos realizar una maniobra diferente para garantizar que la segunda etapa en sí sea segura conforme a las normas y regulaciones apropiadas”, dijo Scheiman. “Hicimos eso aquí para la segunda etapa de las misiones de Ispace y Blue Ghost, y lo que ha ocurrido es que, esencialmente, una mezcla de actividad solar y fuerzas gravitacionales la han puesto en una trayectoria hacia la Luna”. La trayectoria fue identificada inicialmente por astrónomos independientes mediante datos públicos y posteriormente confirmada por el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) de la Nasa. “No hay peligro para la Tierra”, indicó la agencia en un comunicado. “La NASA continuará rastreando el propulsor con fines de entrenamiento, así como posteriormente observar el sitio de impacto con fines científicos”.

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Impacto en la Luna permitirá estudiar cráteres y riesgos para futuras misiones

La etapa superior del Falcon 9 mide entre 12 y 14 metros de longitud y tiene una masa cercana a las cuatro toneladas (4.000 kilogramos o 8.818 libras).Según estimaciones científicas, impactará la superficie lunar a una velocidad aproximada de 8.700 kilómetros por hora, equivalente a 2,43 kilómetros por segundo (5.436 millas por hora). Algunos cálculos señalan que la energía liberada será similar a unas tres toneladas de TNT. El choque ocurrirá cerca del cráter Einstein, en una zona próxima al límite entre la cara visible y la cara oculta de la Luna. De acuerdo con un estudio llamadoCartas de la Revista Astrofísica, la colisión generará un cráter con un diámetro estimado de entre 20 y 30 metros (65 a 90 pies). Aunque el impacto no podrá observarse a simple vista, distintos observatorios intentarán registrar el evento y analizar la nube de material expulsado. Los investigadores consideran que este tipo de impactos representa una oportunidad para estudiar la formación de cráteres y el comportamiento de la capa de polvo y fragmentos de roca que cubre la superficie lunar. Las estimaciones indican que la colisión podría proyectar fragmentos rocosos hasta 805 kilómetros desde el punto de impacto, información que será útil para evaluar riesgos en futuras misiones tripuladas y para el diseño de infraestructura en la Luna. La Nasa también analizará las consecuencias del choque en los días posteriores. El orbitadorOrbitador de reconocimiento lunar (LRO) volverá a sobrevolar la zona siete días después del impacto para documentar los cambios en la superficie y estudiar el cráter generado. El episodio también vuelve a poner sobre la mesa el desafío que representa labasura espacial. La etapa superior del Falcon 9, que nunca regresó a la Tierra tras completar su misión, permaneció más de un año a la deriva antes de quedar en una trayectoria de impacto con la Luna, un escenario que los científicos consideran relevante ante el aumento de las misiones hacia el entorno lunar. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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