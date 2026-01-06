x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

La CIA aconsejó a Trump respaldar a Delcy Rodríguez y descartar a María Corina Machado tras captura de Maduro, ¿por qué?

Delcy Rodríguez se juramentó este lunes como presidenta interina de Venezuela, en un momento de inflexión marcado por advertencias de Donald Trump, quien exigió que su gestión se alinee con los intereses de Estados Unidos.

  • Donald Trump prefirió a Delcy Rodríguez que a María Corina Machado como presidenta temporal de Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro, ¿por qué? FOTOS: XINHUA - AFP
    Donald Trump prefirió a Delcy Rodríguez que a María Corina Machado como presidenta temporal de Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro, ¿por qué? FOTOS: XINHUA - AFP
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

06 de enero de 2026
bookmark

Un reciente informe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) reveló las razones por las cuales aconsejó al presidente estadounidense, Donald Trump, preferir a aliados del régimen de Nicolás Maduro para una transición en el poder en Venezuela que a los opositores María Corina Machado o Edmundo González.

Delcy Rodríguez se juramentó como presidenta interina de Venezuela este lunes tras la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores. “Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos”, dijo Rodríguez en su juramento. Esto ocurrió tras la Operación Resolución Absoluta, ejecutada en la madrugada del 3 de enero en Caracas, que marcó un punto de quiebre para el chavismo y profundizó la fragmentación política en el país.

Entérese: ¿Como en Venezuela? 4 razones para entender la obsesión de Trump por Groenlandia

Para algunos políticos colombianos, como el exvicepresidente Francisco Santos, fue “evidente” que hubo una traición dentro del círculo más cercano de Maduro. Además, sostuvo que la misma Rodríguez habría sido quien lo entregó a Estados Unidos. “No lo sacaron, lo entregaron. Estoy absolutamente seguro de que lo entregó Delcy Rodríguez”, expresó en una entrevista con NTN24.

La CIA recomendó a Donald Trump apostar por Delcy Rodríguez

Sin embargo, el diario The Wall Street Journal señaló que la CIA recomendó a Trump apostar por Delcy Rodríguez por encima de María Corina Machado debido a que estaría mejor posicionada para liderar un gobierno de transición y mantener la estabilidad del país.

Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró en un comunicado que “el presidente y su equipo de seguridad nacional están tomando decisiones realistas para garantizar que Venezuela se alinee con los intereses de Estados Unidos y se convierta en un mejor país para el pueblo venezolano”.

Entérese: Exvicepresidente Francisco Santos dijo estar “absolutamente seguro de que Delcy Rodríguez” entregó a Maduro

Para algunos analistas, las decisiones de Trump resultan “inteligentes”, puesto que el Congreso, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y las Fuerzas Armadas siguen en pie. En ese escenario, sostienen que si Machado o González llegaran a gobernar, estas instituciones no les permitirían siquiera convocar a nuevas elecciones.

Y es que Rodríguez envió un mensaje en inglés al Gobierno de Estados Unidos en el que se mostró abierta a negociar y al avance hacia unas relaciones internacionales “equilibradas”.

“Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EE. UU. y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la región, basados en la igualdad soberana y la no injerencia. Estos principios guían nuestra diplomacia con el resto de los países del mundo”, se lee en el comunicado.

Aunque también mencionó Rodríguez en una alocución televisada que “el gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie, no hay agente externo que gobierna Venezuela”.

Con información de AFP*

Siga leyendo: ¿Por qué EE. UU. no capturó a Diosdado Cabello y Vladimir Padrino? Marco Rubio dio explicación clave

Temas recomendados

Internacional
CIA
Dictaduras
Migraciones
Justicia
Política
Presidencia
Partido Republicano
Chavismo
Geopolítica
Mundo
Migrantes
Operaciones
régimen
Fuerzas Militares
Venezuela
Estados Unidos
María Corina Machado
Donald Trump
Edmundo González
Delcy Rodríguez
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida