“Viva y roncando”: Christa Pike, la condenada a muerte que sobrevivió a dos inyecciones letales en Tennessee

Una mujer de Tennessee, Estados Unidos, que había sido condenada a la pena capital por asesinato sobrevivió a dos inyecciones letales y fue hospitalizada este jueves 1 de octubre, anunciaron sus abogados, dando cuenta de la segunda ejecución fallida en ese estado en pocos meses. Horas antes, la Corte Suprema estadounidense había dado luz verde para que Christa Pike, de 50 años, se convirtiera en la primera mujer en morir por inyección letal en ese estado sureño en 200 años. Pero la ejecución no funcionó. “Este hecho es el peor que hemos visto y no se parece a ninguna otra ejecución fallida en la era moderna”, declaró al diario New York Times Robin Maher, directora de la oenegé Centro de Información sobre la Pena de Muerte: “No hay precedentes”, insistió. Entérese: ¿Qué pasará con Lindsay Clancy, acusada del asesinato de sus tres hijos? Su defensa busca la absolución tras juicio nulo

El Departamento de Corrección de Tennessee, encargado de administrar los centros penitenciarios, afirmó que “siguió cada paso del protocolo de ejecución legal y establecido por el estado”, y agregó que Pike fue trasladada a un centro médico fuera de la cárcel. Según sus abogados, la reclusa fue trasladada a un hospital cercano pero, dijeron, no han sido informados de cómo se encuentra: “Esta noche, el estado de Tennessee una vez más falló en llevar a cabo una ejecución legal”, anunció su equipo de defensa en un comunicado.

El pasado mayo, Tennessee tuvo que suspender la ejecución por inyección letal de Tony Carruthers porque el personal médico no conseguía encontrarle una vena para administrársela. Tras el malogrado ajusticiamiento, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, anunció la suspensión de otra ejecución prevista para este año y pidió una “revisión global por parte de terceros” de lo sucedido con Pike, según medios locales. Le puede interesar: Video de Presley Gerber horas antes de morir: así pasó su última noche en un centro de rehabilitación La reclusa debía ser ejecutada a las 10:00 a. m. (hora de Colombia y de Tennessee; 15:00 GMT). en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, donde varios testigos, incluidos periodistas, estaban presentes para la administración de las inyecciones. “Parece que esto no salió como se suponía que debía salir”, dijo el periodista de investigación John North, de WBIR, quien presenció la escena: “Cuando salimos del edificio, hasta donde sabíamos, probablemente seguía viva”, añadió. Siete reporteros que estaban en la sala para presenciar la ejecución dijeron en una transmisión en vivo que la mujer cantaba y se movía en algunos momentos, se quejó de dolor en el brazo después de la inyección y estaba claramente viva y roncando antes de que los funcionarios penitenciarios los sacaran del recinto.

Durante la transmisión en directo, se pudo ver una ambulancia con las luces encendidas saliendo del lugar de la ejecución. No quedó claro si trasladaba a Pike. Conozca: Reabren caso de presunta violación de una estudiante por siete hombres en la Universidad Cornell de Estados Unidos El procedimiento de ejecución siguió adelante horas después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminara que podía proceder, con las juezas liberales Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson en desacuerdo.

Christa Pike ya había burlado la muerte antes de sobrevivir a las dos inyecciones letales

Inicialmente la ejecución de Christa Pike estuvo a punto de ser suspendida horas antes de que se cumpliera. Un tribunal federal de apelaciones había ordenado detener temporalmente el procedimiento para revisar nuevos argumentos de su defensa relacionados con los abusos sexuales que sufrió durante su infancia y que no habrían sido considerados adecuadamente al momento de imponerle la pena de muerte.

Sin embargo, el estado de Tennessee apeló de inmediato esa decisión ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Horas después, el máximo tribunal revocó la suspensión y autorizó que la ejecución siguiera adelante, dejando nuevamente vigente la sentencia de muerte contra Pike.

Con esa decisión, las autoridades penitenciarias retomaron el procedimiento previsto para el miércoles. Pike debía recibir la inyección letal en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville. Lea también: Ejecutaron a reo que pasó casi 50 años en el corredor de la muerte de Estados Unidos

¿Por qué fue condenada a muerte Christa Pike en Tennessee?

Pike, que ahora tiene 50 años, fue condenada a la pena capital por el homicidio de una compañera de clase, hace tres décadas, a la edad de 18 años. Christa Pike y su novio golpearon y mataron a Colleen Slemmer en un campamento de formación profesional para jóvenes. Su pareja, que entonces tenía 17 años, fue condenada a cadena perpetua. El asesinato en 1995 atrajo la atención nacional después de que el cuerpo de Slemmer fuera hallado con una estrella de cinco puntas grabada en el pecho, símbolo que suele asociarse con el satanismo.

“Tenía 18 años cuando cometió su delito, y sufría una enfermedad mental grave”, escribieron sus abogados en una petición de clemencia al gobernador de Tennessee, que rechazó intervenir. Pike padecía trastorno bipolar y estrés postraumático desde la infancia, pero no fue diagnosticada hasta después de su condena a muerte, según sus abogados: “Era una niña que soportó violaciones reiteradas, violencia sexual, abandono y traumas profundos”, añadieron.

Un grupo de expertos de la ONU había instado al gobierno de Estados Unidos y a las autoridades de Tennessee a “detener de inmediato” la ejecución y conmutar su sentencia de muerte. La última ejecución de una mujer en Estados Unidos fue la de Amber McLaughlin, en 2023 en Misuri, quien fue también la primera mujer transgénero ejecutada en el país. En Estados Unidos, sólo 18 mujeres han sido ejecutadas desde 1976, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. La ejecución de Pike debía ser la número 30 desde comienzos de año en Estados Unidos, 16 de ellas tan solo en Florida. Todas se realizaron mediante inyección letal.

ONU se pronuncia por el caso de Christa Pike y pide no repetir la ejecución

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, instó este jueves a las autoridades de Tennessee a no intentar nuevamente ejecutar a Christa Pike, quien sobrevivió a dos inyecciones letales y permanece hospitalizada en Estados Unidos.

La oficina de Turk señaló que el caso expone varias razones por las que debería abolirse la pena de muerte y calificó como “abominable y cruel” el sufrimiento físico y mental derivado de los múltiples intentos fallidos de ejecución. La ONU también expresó su preocupación por el aumento de las ejecuciones en Estados Unidos y reiteró que, según Turk, “la pena de muerte no tiene cabida en ninguna sociedad”. Tras el fracaso de la ejecución de Pike, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, suspendió otra ejecución prevista para este año. *Redacción con información de AFP No se vaya sin leer: Quién es Sarah Khalifa, la presentadora de televisión que fue condenada a muerte en Egipto Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas: