¿$1.000 o $12.000? Esto cuesta un tinto, según el barrio de Medellín

En Medellín todavía hay lugares donde pedir un tinto es sacar una moneda y dejarla sobre el mostrador. En otros, pedir un café negro supone sacar un billete de varios miles de pesos. La diferencia está en el barrio, el negocio, el tipo de café y hasta en la forma de prepararlo.
A propósito del Día del Café que se conmemora este 1° de octubre, EL COLOMBIANO se puso la tarea de consultar cuánto cuesta una taza de café en Medellín. En Manrique, por ejemplo, en los alrededores del Parque de Guadalupe, una taza puede costar entre $1.000 y $1.500 en las panaderías del barrio.
En San Javier, una persona consultada por EL COLOMBIANO contó: “En una cafetería de San Javier he comprado un tinto en $2.600”.
Más hacia La Floresta, en la comuna 12, el precio cambia. Allí, personas consultadas señalaron que un café americano puede costar alrededor de $5.000.
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Y en Campo Valdés la respuesta tampoco es única. Los usuarios consultados reportaron precios que van desde $1.500 hasta $3.500.
Cifra que se mueve de manera similar en Barrios Colombia, Robledo Aures y Belén Rincón, que reportan unos valores entre los $1.200 y los $4.500.
El dato también tiene una referencia particular en el Centro. Somos El Hueco, plataforma que digitalizó este tradicional sector comercial de Medellín, ubica el precio promedio de un tinto en el Centro entre $1.000 y $8.000.
Es un rango amplio, pero que resume bien la transformación que ha vivido el café en la ciudad: el tinto de panadería y cafetería de barrio sigue ahí, mientras alrededor de él creció un mercado de cafés de mayor calidad, nuevos métodos de preparación y establecimientos especializados.