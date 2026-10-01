¿$1.000 o $12.000? Esto cuesta un tinto, según el barrio de Medellín

En Medellín todavía hay lugares donde pedir un tinto es sacar una moneda y dejarla sobre el mostrador. En otros, pedir un café negro supone sacar un billete de varios miles de pesos. La diferencia está en el barrio, el negocio, el tipo de café y hasta en la forma de prepararlo. A propósito del Día del Café que se conmemora este 1° de octubre, EL COLOMBIANO se puso la tarea de consultar cuánto cuesta una taza de café en Medellín. En Manrique, por ejemplo, en los alrededores del Parque de Guadalupe, una taza puede costar entre $1.000 y $1.500 en las panaderías del barrio. En San Javier, una persona consultada por EL COLOMBIANO contó: “En una cafetería de San Javier he comprado un tinto en $2.600”. Más hacia La Floresta, en la comuna 12, el precio cambia. Allí, personas consultadas señalaron que un café americano puede costar alrededor de $5.000. Le puede interesar: Día Internacional del Café 2026: así puede preparar un buen tinto en casa Y en Campo Valdés la respuesta tampoco es única. Los usuarios consultados reportaron precios que van desde $1.500 hasta $3.500. Cifra que se mueve de manera similar en Barrios Colombia, Robledo Aures y Belén Rincón, que reportan unos valores entre los $1.200 y los $4.500. El dato también tiene una referencia particular en el Centro. Somos El Hueco, plataforma que digitalizó este tradicional sector comercial de Medellín, ubica el precio promedio de un tinto en el Centro entre $1.000 y $8.000. Es un rango amplio, pero que resume bien la transformación que ha vivido el café en la ciudad: el tinto de panadería y cafetería de barrio sigue ahí, mientras alrededor de él creció un mercado de cafés de mayor calidad, nuevos métodos de preparación y establecimientos especializados.

Del tinto de $1.000 al café de $12.000

El tinto sigue siendo una de las bebidas más cotidianas para los habitantes de Medellín, aunque su precio depende del barrio, el establecimiento y el tipo de café. FOTO EL COLOMBIANO

La diferencia se vuelve todavía más evidente cuando el recorrido deja las panaderías de barrio y llega a las cadenas y cafeterías de especialidad. En las tiendas Al Toque, de las estaciones Terpel, un tinto preparado con café Juan Valdez de 310 mililitros cuesta alrededor de $6.500. Es decir, una persona que pague ese precio está pagando más de cuatro veces lo que cuesta el tinto de $1.500 reportado en algunos sectores de la ciudad. En Juan Valdez, el precio cambia nuevamente según el producto, la sede y el canal de compra. El tinto tradicional aparece desde alrededor de $5.300 en tienda, mientras que en plataformas de domicilio la referencia consultada llega a $7.900. El café americano tiene un precio superior. En plataformas de domicilio aparece alrededor de $10.300, aunque en las tiendas puede encontrarse por un valor menor dependiendo de la ubicación. Y todavía hay otro escalón. En Pergamino, una de las marcas que ha impulsado la cultura del café de especialidad en Medellín, las preparaciones pueden ubicarse aproximadamente entre $9.500 y $12.000, de acuerdo con las referencias suministradas para sus establecimientos. Lea más: Un día en el “negocito” del centro de Medellín que vende 8.000 tintos al día Allí la palabra “tinto” ya no cuenta toda la historia. En la taza entran el origen del grano, su trazabilidad, el método de extracción y el perfil sensorial. La diferencia se ve también en el bolsillo. Si se toma como referencia una taza de $1.000 y otra de $12.000, la segunda cuesta 12 veces más. No quiere decir que sean exactamente el mismo producto vendido a precios diferentes. Los costos de producción, el café utilizado, la preparación y la experiencia son distintos. Pero para quien sale de casa con la intención de tomarse simplemente un café negro, la diferencia sí es concreta.

Colombia toma 330 tazas al año

FOTO: GETTY

Todo esto ocurre en un país donde el café hace parte de la identidad económica y cultural, pero donde el consumo interno todavía tiene espacio para crecer. De acuerdo con Asoexport, un colombiano consume en promedio 2,5 kilogramos de café al año, equivalentes a unas 330 tazas. Eso significa que, llevado a un promedio mensual, serían unas 28 tazas por persona. No quiere decir que cada colombiano tome exactamente esa cantidad ni que necesariamente compre todas esas bebidas fuera de casa: es una equivalencia construida a partir del consumo nacional.

La cifra ubica a Colombia en el quinto lugar de la comparación citada por Asoexport. Venezuela registra 2,65 kilogramos por persona; El Salvador, 2,75; Costa Rica, 4,05, y Brasil, 6,10. Gustavo Gómez, presidente de Asoexport, explica que el consumo colombiano ha mejorado, aunque a un ritmo lento. “Somos un país cafetero y en el mundo nos reconocen principalmente por nuestra producción. Sin embargo, en términos del consumo de nuestro propio café, es algo que ha venido mejorando, pero muy lentamente”, afirmó. Gómez considera que la promoción del consumo sigue siendo una tarea pendiente. Incluso se han planteado iniciativas para llevar más café a espacios como el Programa de Alimentación Escolar, aunque algunas de esas propuestas todavía no se han materializado. Conozca también: Los colombianos se toman 2,2 kilogramos de café per cápita al año La historia reciente muestra, sin embargo, un cambio. Cuando nació Juan Valdez, el consumo per cápita colombiano rondaba los 1,5 kilogramos. Desde entonces aparecieron más marcas, tostadores y establecimientos dedicados a cafés de mayor calidad, especiales y con perfiles de sabor diferentes. El consumidor pasó de tener, en muchos casos, una relación sencilla con el tinto a encontrarse con cartas en las que puede escoger origen, método de filtrado o preparación. Pero el precio sigue siendo una barrera. “No todos tienen el poder adquisitivo para consumir el mejor tipo de café y no todos tienen la cultura de comprar el de mayor calidad. Por eso, la industria tiene que abastecerse de cafés de menor calidad y de otros orígenes”, explicó Gómez.

¿Cuánto costaría tomar 330 tintos al año en Medellín?

La cifra de las 330 tazas permite hacer un ejercicio sencillo para dimensionar cuánto puede pesar este hábito en el bolsillo. Si las 330 tazas del año costaran $1.000, serían $330.000. Si fueran a $1.500, como el precio reportado en algunas panaderías de Manrique, la cuenta subiría a $495.000. Es un rango amplio, pero que resume bien la transformación que ha vivido el café en la ciudad: el tinto de panadería y cafetería de barrio sigue ahí, mientras alrededor de él creció un mercado de cafés de mayor calidad, nuevos métodos de preparación y establecimientos especializados.

¿Cuánto costaría tomar 330 tintos al año en Medellín?

La cifra de las 330 tazas permite hacer un ejercicio sencillo para dimensionar cuánto puede pesar este hábito en el bolsillo. Si las 330 tazas del año costaran $1.000, serían $330.000. Si fueran a $1.500, como el precio reportado en algunas panaderías de Manrique, la cuenta subiría a $495.000.

A $2.600, el valor reportado en la cafetería de San Javier, serían $858.000. Con un café de $3.500, como el máximo reportado en Campo Valdés, el gasto llegaría a $1,15 millones. A $5.000, precio mencionado para un americano en La Floresta, serían $1,65 millones. Si se toma como referencia el tinto de $6.500 de Al Toque, la cuenta sería de $2,14 millones.

Y si cada taza costara $12.000, el gasto anual alcanzaría $3,96 millones. Es, por supuesto, una simulación. La mayoría de los colombianos no compra las 330 tazas del año en cafeterías: una parte importante del consumo se prepara en casa y el costo de esa taza es diferente. Pero la cuenta sirve para mostrar cómo una misma costumbre puede tener impactos muy distintos en el bolsillo. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: