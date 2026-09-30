En Santa Fe de Antioquia también se come bueno: llega el Candela Festival

Santa Fe de Antioquia es conocida por sus calles empedradas, su calor y su historia colonial. Pero la Ciudad Madre también tiene una cocina que vale el viaje, y eso es lo que quiere mostrar el Candela Festival, que desde este miércoles 30 de septiembre y hasta el domingo 4 de octubre celebra su quinta edición.
Las cuatro ediciones anteriores se hicieron en Santa Fe de Antioquia. Este año, por primera vez, se suman San Jerónimo y Sopetrán, que durante cinco días se unirán alrededor de la gastronomía, la cultura, la música y el turismo del occidente antioqueño.