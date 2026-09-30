Nuevas becas de excelencia para la Universidad EIA cubren hasta el 90% de la matrícula; así puede aplicar

Estudiar en la Universidad EIA, una de las más prestigiosas de Antioquia y el país, es posible para jóvenes de escasos recursos económicos, a través del programa de becas de excelencia que anunciaron sus directivas. Esta iniciativa, que cubre entre el 50 % y el 90 % de la matrícula, está dirigida a los bachilleres de estratos 1, 2, 3 y 4 con percentil general igual o superior a 87 en las pruebas Saber 11°. Los estudiantes interesados podrán elegir entre 16 programas de pregrado como Ciencia de Datos, Diseño, Inteligencia de Negocios y Analítica de Datos, e Ingeniería de Sistemas y Computación, Mecatrónica y Biomédica.

Juan Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, explicó que el propósito de este beneficio es buscar y encontrar el mejor talento del país para abrirle las puertas a una educación superior de calidad. “Si queremos progresar como sociedad, tenemos que apostarle a jóvenes curiosos y con propósito, y ofrecerles una educación que saque lo mejor de cada uno. El talento merece oportunidades. La excelencia, también”, indicó. Esta institución de educación superior con 50 años de trayectoria, fue en 2025 la primera del país en las pruebas Saber Pro. Las becas cubrirán el tiempo regular del programa y, según Restrepo, permitirán que la capacidad de pago no sea un obstáculo para que el talento del país acceda a una educación de excelencia. Actualmente, esa universidad apoya a más de 1.000 estudiantes con becas propias y de aliados, que pueden llegar hasta el 95 % de la matrícula. Santiago Pulido, estudiante de Ingeniería Mecatrónica, es uno d ellos beneficiarios y confiesa que se siente orgulloso del logro obtenido. “Cuando vine por primera vez a la Universidad EIA, como parte de un semillero de robótica, pensé: ‘algún día quiero estudiar aquí’. Para mi familia y para mí, estudiar aquí seguía siendo un sueño que veíamos un poco lejano. Aun así, decidimos tocar las puertas de la Universidad y nos encontramos con personas que nos escucharon, creyeron en mí y nos recibieron con los brazos abiertos”, afirmó Pulido. Para aplicar a las becas de excelencia el estudiante debe postularse aquí y ser admitido a uno de los programas de pregrado de EIA. Surtido este paso, podrá aplicar al beneficio dentro de las fechas de la convocatoria, que está abierta hasta el 30 de noviembre de 2026.

El proceso de selección incluye la verificación de los resultados académicos, una conversación con el aspirante y su familia, y la confirmación de las condiciones socioeconómicas. Bloque de preguntas y respuestas: ¿Hasta cuándo hay plazo para postularse a las becas de la Universidad EIA? La convocatoria de becas de excelencia para programas de pregrado permanece abierta hasta el 30 de noviembre de 2026. 2. ¿Qué percentil del ICFES exige la EIA para otorgar la beca? Los aspirantes deben haber obtenido un percentil general igual o superior a 87 en las pruebas Saber 11°. 3. ¿Qué porcentaje de la matrícula cubren estas becas? El beneficio cubre entre el 50 % y el 90 % del valor de la matrícula durante el tiempo regular del programa académico.

Bloque de preguntas y respuestas: ¿Hasta cuándo hay plazo para postularse a las becas de la Universidad EIA? La convocatoria de becas de excelencia para programas de pregrado permanece abierta hasta el 30 de noviembre de 2026. 2. ¿Qué percentil del ICFES exige la EIA para otorgar la beca? Los aspirantes deben haber obtenido un percentil general igual o superior a 87 en las pruebas Saber 11°. 3. ¿Qué porcentaje de la matrícula cubren estas becas? El beneficio cubre entre el 50 % y el 90 % del valor de la matrícula durante el tiempo regular del programa académico.

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Bloque de preguntas y respuestas: