Un fallo tiene a la Dian ‘ahogada’ en devoluciones de IVA para híbridos y eléctricos; recurrirán a la IA para agilizar

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) está colapasada por la gran cantidad de personas que adquirieron un vehículo híbrido o eléctrica y ahora busca una devolución del IVA. Ante esa realidad, la entidad implementó medidas operativas y tecnológicas para responder a ese incremento histórico. El aumento de estos trámites generó una alta demanda en los canales de atención y en el sistema de agendamiento de citas de la entidad. La cuestión es que las proyecciones iniciales para este beneficio fueron construidas a partir de los comportamientos económicos y de consumo registrados en años anteriores, pero fallaron. Eso porque el crecimiento del mercado de vehículos híbridos y eléctricos y el aumento de las certificaciones necesarias para acceder al beneficio llevaron a una demanda superior a la prevista.

Las solicitudes se dispararon un 484.110%

La Dian sostuvo que solicitudes crecieron más de esperado. El universo de vehículos objeto de este beneficio pasó de 19 unidades en 2024 a cerca de 92.000 actualmente. Consulte: Estos son los impuestos que podrán tener alivios por decreto de emergencia económica tras el terremoto En ese orden, esas solicitudes crecieron 484.110% y ha obligado a realizar ajustes progresivos en su capacidad institucional para atender las solicitudes de los contribuyentes. Como parte de las medidas para atender el aumento de trámites, la entidad de impuestos está asignando cerca de 200 citas diarias en Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga. Entre agosto y septiembre, la entidad asignó más de 6.600 citas relacionadas con solicitudes de devolución.

El número de citas pasó de 422 durante la primera semana del periodo reportado a más de 1.300 citas semanales hacia finales de septiembre. Para la Dian este comportamiento evidencia el esfuerzo por ampliar progresivamente la capacidad de atención. La entidad también adelanta acciones para aumentar la capacidad operativa de las direcciones seccionales de Medellín y Bucaramanga, con el propósito de ampliar la disponibilidad de citas y responder de manera más oportuna a la demanda.

¿Cómo funcionará ahora la asignación de citas?

La entidad modificó el esquema de liberación de citas y comenzó a distribuir los espacios disponibles en diferentes franjas horarias durante el día. Según la entidad, la medida busca evitar que bots o herramientas automatizadas de terceros ocupen las citas disponibles y dificulten el acceso de los ciudadanos al servicio. Le puede gustar: Declaración de renta: estas son las cédulas que deben declarar esta semana, entre el 14 y el 18 de septiembre Para los contribuyentes del resto del país no es necesario solicitar una cita. En estos casos, la documentación debe enviarse al correo electrónico de la dirección seccional de la Dian donde esté registrado el domicilio fiscal. El listado de correos electrónicos para realizar este trámite está disponible en el documento oficial de la entidad: Buzones para recepción de solicitudes de devolución manual.

¿Qué cambió en el Formato 010 para solicitar la devolución?

La Dian desarrolló un mecanismo electrónico para simplificar el trámite y reducir los tiempos de gestión. La herramienta busca disminuir las inadmisiones que se presentan por errores en el diligenciamiento del Formato 010. Para utilizarla, el contribuyente debe completar un formulario electrónico y el sistema genera automáticamente el formato diligenciado. Con este mecanismo, la entidad busca facilitar la radicación de las solicitudes de devolución del IVA.

¿Cómo utilizará la Dian inteligencia artificial en las devoluciones?

La Dian también adelanta un piloto de una herramienta de inteligencia artificial en la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá.

La entidad asigna cerca de 200 citas diarias en Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga para atender las solicitudes de devolución. FOTO EL COLOMBIANO

La tecnología permitirá reducir a aproximadamente 15 minutos el proceso de validación inicial de los documentos presentados por los contribuyentes. Una vez termine esta etapa de prueba, la herramienta será probada en la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín. Posteriormente, la DIAN contempla avanzar en su implementación gradual en otras regiones del país. Las modificaciones buscan optimizar los tiempos de atención y aumentar la capacidad de procesamiento de las solicitudes de devolución del IVA asociadas a vehículos híbridos y eléctricos. La entidad señaló que estas mejoras se implementarán manteniendo los controles y requisitos establecidos por la normatividad vigente, mientras se ajusta la capacidad institucional al crecimiento de la demanda. Entérese: Hay congestión en la Dian por devolución de IVA de carros eléctricos; esto es lo que se sabe

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