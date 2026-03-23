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Choque de avión con camión en el aeropuerto de Nueva York deja dos muertos y 41 heridos

Un avión de Air Canada se accidentó en pista del aeropuerto LaGuardia Airport, en Nueva York, tras chocar con un camión de bomberos. Esto se sabe.

  • Accidente entre un avión y un vehículo de emergencia en el aeropuerto LaGuardia dejó víctimas mortales y decenas de heridos. FOTO: redes sociales.
    Accidente entre un avión y un vehículo de emergencia en el aeropuerto LaGuardia dejó víctimas mortales y decenas de heridos. FOTO: redes sociales.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Un avión de Air Canada chocó con un camión de bomberos en la pista del aeropuerto LaGuardia Airport, en Nueva York, dejando dos pilotos muertos y al menos 41 heridos.

El accidente ocurrió hacia las 11:40 p.m., cuando la aeronave —operada por Jazz Aviation— aterrizaba y colisionó con un vehículo de emergencia que atendía otro incidente en pista. De acuerdo con reportes preliminares, el impacto se produjo a una velocidad cercana a los 160 km/h, lo que explica la gravedad del siniestro.

Lea aquí: Atención: Bomberos atendieron incendio en la autopista Medellín-Bogotá, sector La Playa

Tras el choque, el piloto y el copiloto murieron en el lugar, mientras que decenas de pasajeros y tripulantes fueron trasladados a centros médicos. Según autoridades, al menos 32 de los heridos ya han sido dados de alta.

El aeropuerto permanece cerrado mientras avanzan las investigaciones, lideradas por la National Transportation Safety Board, en coordinación con autoridades federales y la policía local.

Desde Canadá, el ministro de Transporte, Steven MacKinnon, expresó sus condolencias y confirmó que su país trabaja junto a Estados Unidos para esclarecer las causas del accidente, mientras crece la preocupación por la seguridad aérea tras este hecho.

Expertos en aviación han advertido que la colisión plantea serias dudas sobre la coordinación entre la torre de control y las operaciones en pista, especialmente en uno de los aeropuertos más congestionados del país.

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