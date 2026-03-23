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ATENCIÓN | Avión de la FAC explotó en Puerto Leguízamo, Putumayo tras caída: murieron varias personas

Altas fuentes del MinDefensa le confirmaron a EL COLOMBIANO que las víctimas son en su mayoría policías e infantes de marina. Hay 69 sobrevivientes confirmados que están heridos y fueron trasladados para ser atendidos.

  • Las imágenes y videos del accidente son impactantes. Las llamas consumen la aeronave mientras se escuchan gritos de la gente llegando al punto. Foto: Captura de video
    Las imágenes y videos del accidente son impactantes. Las llamas consumen la aeronave mientras se escuchan gritos de la gente llegando al punto. Foto: Captura de video
El Colombiano
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hace 2 horas
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En la mañana de este lunes festivo ocurrió un trágico accidente. Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) explotó en Puerto Leguízamo, Putumayo tras una caída. Se desconocen las causas del accidente, según le confirmó a EL COLOMBIANO el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. En total, viajaban 114 personas.

Las primeras versiones se conocieron en medio de un Puesto de Mando Unificado (PMU) por el paro minero del Bajo Cauca en el que estaban los ministros de Defensa e Interior, Pedro Sánchez y Armando Benedetti y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Las imágenes y videos del accidente son impactantes. Las llamas consumen la aeronave mientras se escuchan gritos de la gente llegando al punto.

El ministro Sánchez, en su cuenta de X, se refirió a este trágico accidente: “Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra FAC sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública. Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin embargo, aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro”, señaló.

Y agregó: “Se han activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente. Expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados y, en respeto a su dolor, hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial. Es un evento profundamente doloroso para el país. Que nuestras oraciones acompañen y alivien en alguna medida el dolor”.

Varias personas han sido rescatadas del accidente y según información preliminar se habla de 20 heridos que están siendo atendidos en centros de Salud cercanos. Este diario conoció extraoficialmente que habrían muerto decenas de personas, pero las autoridades darán a conocer un reporte en las próximas horas.

Por su parte, hacia el mediodía, el ministro del interior Armando Benedetti publicó un mensaje en redes: “Perplejo y triste con la información de que se estrelló una avión Hércules de la Fuerza Aérea en Puerto Leguízamo. Rezo por las familias de las víctimas. Pendiente de los sobrevivientes. ¡Dios mío!”.

A esta hora empiezan a llegar los primeros apoyos militares para atender la tragedia, al aeropuerto Caucaya de Puerto Leguizamo. Fue así como llegaron un Cessna Grand Caravan 208 y un helicóptero Bell UH-1H Huey II que salieron de la base de Tres Esquinas, en Caquetá, y un Casa C-212-200 Aviocar enviado desde el Amazonas.

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