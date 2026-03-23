Trump suspende ataques a Irán por cinco días tras diálogos “productivos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes la suspensión temporal de ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética de Irán, en medio de avances diplomáticos entre ambos países. Lea aquí: El diario de una latina en Israel, en medio de la guerra: “No hay pánico, la vida sigue” A través de su red social Truth Social, el mandatario aseguró que durante los últimos dos días se han llevado a cabo “conversaciones muy buenas y productivas” orientadas a lograr una resolución total de las hostilidades en Oriente Medio.

Palabras de Trump mediante Truth Social. FOTO: redes sociales.

Según explicó, la pausa tendrá una duración inicial de cinco días y dependerá del avance de los diálogos. “He instruido al Departamento de Guerra que posponga cualquier ataque militar (...) por un periodo de cinco días”, afirmó Trump, destacando el tono “profundo y constructivo” de las discusiones. Siga leyendo: Niños y adultos civiles, entre los 120 heridos tras ataque con misiles de Irán a dos ciudades de Israel Sin embargo, desde Irán la versión es completamente distinta. El Ministerio de Exteriores iraní negó que existan conversaciones en curso con Washington y aseguró que no hay ningún tipo de negociación, ni directa ni indirecta.

Medios iraníes le respondieron a Trump

De acuerdo con medios iraníes como agencias cercanas a la Guardia Revolucionaria, las declaraciones de Trump harían parte de una estrategia para bajar los precios de la energía y ganar tiempo frente a sus planes militares. Incluso, fuentes de seguridad citadas por estos medios afirmaron que el mandatario estadounidense habría retrocedido tras advertencias de posibles ataques iraníes a infraestructura energética en la región. Teherán también insistió en que no inició el conflicto y que cualquier intento de mediación debe dirigirse a Washington. Además, reiteró que continuará su respuesta militar “hasta alcanzar el nivel necesario de disuasión”.