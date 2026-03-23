Trump suspende ataques a Irán por cinco días tras diálogos “productivos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes la suspensión temporal de ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética de Irán, en medio de avances diplomáticos entre ambos países.
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A través de su red social Truth Social, el mandatario aseguró que durante los últimos dos días se han llevado a cabo “conversaciones muy buenas y productivas” orientadas a lograr una resolución total de las hostilidades en Oriente Medio.