Un rayo cayó en Brasil en medio de una manifestación a favor de Jair Bolsonaro, hay heridos

Al menos 30 personas resultaron heridas, ocho de ellas, al parecer, de gravedad, por un rayo que cayó cerca de seguidores del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro cuando hacían una protesta en Brasilia este domingo 25 de enero.
Miles de manifestantes se habían concentrado bajo una fuerte lluvia en los alrededores de una plaza en apoyo a Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado en un penal a las afueras de la capital brasileña.
El cuerpo de bomberos informó en una nota enviada a la AFP que atendió en el lugar a 72 personas tras el incidente. De esas, 30 personas fueron trasladadas a dos hospitales cercanos. “Ocho víctimas presentaban condiciones inestables”, añadió.