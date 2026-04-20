x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Colombia lidera denuncias en nuevo informe sobre presunta pederastia eclesial entregado al Vaticano

En un expediente entregado a la Santa Sede, más de la mitad de los casos de América corresponden a denuncias sobre el clérigo colombiano.

  • Entre España y América Latina ya se han reportado al Vaticano más de 900 presuntos casos de pederastia. Foto: Xinhua
    Entre España y América Latina ya se han reportado al Vaticano más de 900 presuntos casos de pederastia. Foto: Xinhua
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

Al Vaticano ha llegado un detallado informe de más de 1.000 páginas que documenta casos de pederastia en la Iglesia católica de América Latina.

Este fue elaborado por el diario español El País y recopila 21 testimonios contra 24 religiosos y laicos, los cuales fueron puestos a disposición del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el órgano encargado de investigar estas denuncias y velar por la moral dentro de la Iglesia.

Lea también: Saldrían a la luz “archivos secretos” de la Iglesia en Medellín por investigación sobre abusos sexuales

De esos 24 casos mencionados en el documento, 13 corresponden a casos ocurridos en territorio colombiano, dejando al país por encima de otras naciones incluidas en la investigación como Argentina, Bolivia, Cuba, El Salvador, México, Venezuela y Estados Unidos.

Los casos fueron recogidos por el medio mencionado una investigación motivada desde el año 2018 sobre casos de pederastia en España. A partir de ese momento y ante la avalancha de mensajes, abrieron la puerta a recibir denuncias del continente americano.

Sobre las denuncias, tanto las realizadas por Colombia como las provenientes de otros países, sobresale el detalle de que en su mayoría estas nunca llegaron a Roma, a pesar de que desde el año 2001 existe la obligación de informar sobre estos hechos.

La investigación también data que en la mayoría de los casos documentados en el país y la región, las víctimas no han recibido una reparación adecuada ni atención económica, siendo frecuentemente ignoradas por las autoridades eclesiásticas locales.

El medio ha destacado que este es el sexto expediente compartido con el Vaticano, sumando ya más de 1.800 páginas y casi 900 casos entre España y América Latina. En esa investigación se destaca que, a diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos, Europa o Australia, en casi toda la Iglesia latinoamericana “aún está todo por hacer” en términos de transparencia y justicia.

Dentro de los casos denunciados las víctimas denuncian la prevalencia de grupos con obediencia ciega que facilitan el abuso de poder y sexual, además de escenarios donde el sacerdote actúa como un “cacique” con gran influencia social, intimidando a las víctimas para evitar que hablen.

El informe también reveló casos de clérigos españoles acusados de abusos que fueron enviados a países latinoamericanos, como Cuba, Ecuador y Bolivia, presuntamente para ocultar sus crímenes.

Aunque el informe protege la identidad de las víctimas, El País ha manifestado su disposición de facilitar la información completa a las autoridades eclesiales si se inician investigaciones formales y los afectados lo autorizan.

Siga leyendo: Iglesia católica de EE.UU. pagará 180 millones de dólares para resolver demandas por abusos sexuales

Temas recomendados

Catolicismo
Delitos sexuales
Iglesia
Pederastia
Sacerdote
Cuba
Colombia
Roma
Vaticano
México
Argentina
Venezuela
El Salvador
Estados Unidos
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos