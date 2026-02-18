Los cuatro candidatos a la presidencia interina de Perú que buscan reemplazar a José Jerí tras su destitución

El Congreso del Perú elige este miércoles a un nuevo presidente, el noveno en una década, al día siguiente de la destitución del mandatario interino José Jerí, quien sale por falta de idoneidad para ejercer el cargo cuando faltan dos meses para la elección presidencial. Los legisladores se reunirán este 18 de febrero a las 6:00 p. m. (hora local) para votar por un nuevo jefe del legislativo, quien automáticamente asumirá la presidencia interina de Perú hasta el 28 de julio, fecha en que se posesionará el gobierno que gane las elecciones del 12 de abril. Lea aquí: El papa “peruano” prepara su regreso a casa: León XIV visitará Perú a finales de este año

¿Quiénes son los candidatos a la presidencia interina de Perú?

Cuatro congresistas se inscribieron como aspirantes, entre ellos María del Carmen Alva Prieto, expresidenta del parlamento en el periodo 2021-2022 y portavoz del partido Acción Popular. Su candidatura fue presentada por el vocero de su partido, Edwin Martínez.

Alva es una abogada de 58 años, su partido ha ocupado la Presidencia del país en tres ocasiones: con su fundador, Fernando Belaúnde (1963-1968 y 1980-1985), y con Valentín Paniagua, entre 2000 y 2001 tras la renuncia de Alberto Fujimori. Otro de los candidatos es José María Balcázar Zelada, parlamentario de izquierda de Perú Libre. Fue presentado como candidato por el portavoz de su partido, Flavio Cruz. Siga leyendo: Peruano ganó juicio contra Louis Vuitton y ahora reclama 20 millones de dólares a la marca de lujo francesa Tiene 83 años, es exmagistrado y antiguo integrante de la Corte Suprema de Justicia. Su partido es el que llevó a Pedro Castillo a la Presidencia. Edgard Cornelio Reymundo Mercado, un socialista de dilatada trayectoria fue presentado por la portavoz del Bloque Democrático Popular, Ruth Luque. Este sociólogo de 73 años fue alcalde del distrito de Chilca, en la región de Huancayo, en 1980. Fue congresista en el periodo 2006-2011 por Unión por el Perú y regresó al Parlamento en la actual legislatura con Juntos por el Perú.

Finalmente, Segundo Héctor Acuña Peralta, es el candidato de la bancada de Honor y Democracia al cual postuló Jorge Montoya. El ingeniero civil y empresario de 68 años, es hermano del actual candidato presidencial César Acuña, fundador de la Alianza Para el Progreso. Segundo se apartó de esa colectividad y fue a parar a Honor y Democracia, integrada altos mandos de las Fuerzas Armadas en retiro. Posteriormente se apartó de esa bancada por discrepancias internas y pasó por distintos grupos parlamentarios antes de integrarse a Honor y Democracia, integrada en gran parte por ex altos mandos de las Fuerzas Armadas en retiro.

Crisis institucional en Perú: ocho presidentes en 10 años

Perú atraviesa desde 2016 una crisis de inestabilidad institucional caracterizada por un poder legislativo dominante sobre un Ejecutivo débil. De los últimos siete presidentes (después de Ollanta Humala), cuatro fueron destituidos por el Congreso y dos renunciaron antes de correr la misma suerte. Solamente uno pudo terminar su mandato interino.

Edgardo Torres, un ingeniero industrial de 29 años, consideró que “los presidentes no duran por el tema de la corrupción”. “Nosotros necesitamos un líder en un país tan inestable”, afirmó. El Congreso destituyó el martes a Jerí por “inconducta en sus funciones y falta de idoneidad” para ejercer el cargo, tras un juicio político relámpago. Le puede interesar: Perú sube el precio de entrada a Machu Picchu desde mayo: estas serán las nuevas tarifas Jerí cayó en desgracia en enero cuando la fiscalía le abrió una investigación por presunto “tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses” tras saberse de una cita encubierta con un empresario chino que hace negocios con el gobierno. Su situación se complicó este mes con otra indagación sobre “tráfico de influencias” por su presunta intervención en la contratación de nueve mujeres en su gobierno. Su mandato debía garantizar la transparencia de las elecciones presidenciales y legislativas de abril.

“Esta crisis podría ser una carga electoral para los partidos que colocaron a Jerí en la presidencia, como Fuerza Popular de Keiko Fujimori”, dijo Fernando Tuesta, politólogo de la Universidad Católica, a la AFP. La estabilidad del noveno presidente no está garantizada: “No se puede asegurar que quien reemplace a Jerí pueda llegar a julio de 2026”, apuntó el analista político Augusto Álvarez a la AFP. Jerí, de 39 años, reemplazó el 10 de octubre en la presidencia a Dina Boluarte, destituida en un juicio político exprés en el cual se alegó su incapacidad para resolver una ola de extorsiones y asesinatos a sueldo. Jerí enfrentó hasta siete pedidos de censura impulsados por la minoritaria oposición izquierdista y un bloque de partidos de derecha.

