Buque petrolero ruso desafía sanciones de EE. UU.: se acerca a Cuba en plena crisis energética

La llegada del buque petrolero ruso Anatoly Kolodkin a Cuba, prevista para el lunes 30 de marzo, se da en medio de un escenario de alta tensión geopolítica y restricciones energéticas para la isla.
El carguero, que transporta 730.000 barriles de petróleo, fue ubicado este domingo al norte de Haití y se dirige al puerto de Matanzas, en el occidente cubano, según datos de la firma de análisis marítimo Kpler. La operación ocurre pese a un bloqueo de facto impulsado por Estados Unidos sobre el suministro de combustible hacia Cuba.