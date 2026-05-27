Este es el búfalo que se salvó de ser sacrificado en Bangladés por su parecido con Donald Trump

Por supuestas razones de seguridad nacional, el Gobierno de Bangladés intervino recientemente de forma urgente para frenar el sacrificio de un búfalo albino bautizado como ‘Donald Trump’. Un hecho que durante las últimas horas le ha dado la vuelta al mundo. Le puede interesar: Trump dice que su chequeo médico salió “perfectamente”, a días de cumplir 80 años Las autoridades tomaron la insólita decisión de proteger al animal, que se ha vuelto viral en redes sociales por su asombroso parecido con el presidente estadounidense, ante el temor de que su muerte provocara graves disturbios y altercados públicos.

Una intervención para evitar el posible caos: el fenómeno de las redes sociales

El ejemplar iba a ser sacrificado cerca de Daca con motivo del Eid al-Adha, la fiesta musulmana del sacrificio, una festividad donde se prevé la matanza de más de 12 millones de cabezas de ganado en todo el país. Sin embargo, la enorme popularidad del mamífero encendió las alarmas de seguridad. “El ministro del Interior ha ordenado que el búfalo sea devuelto a la granja para evitar el caos”, declaró a la EFE Faisal Hassan, portavoz del Ministerio del Interior de Bangladés.

Un búfalo de 700 kilos con melena rubia y pelaje rosado ha logrado esquivar el matadero gracias a un decreto del Ministerio del Interior de Bangladés. FOTO: Cortesía MONIRUL ALAM

Respecto al destino final del animal, el mismo portavoz oficial aseguró que “más adelante se tomará una decisión sobre su futuro”. El animal, de 700 kilos de peso y un singular pelaje blanco rosáceo, destaca por poseer una llamativa melena rubia cuyo peinado emula al del político norteamericano. Esta fisonomía lo transformó rápidamente en un fenómeno de internet, primero a nivel local y posteriormente en el ámbito internacional.

La medida del Ejecutivo se desencadenó tras registrarse una afluencia masiva de cientos de visitantes curiosos en la zona de Keraniganj, en Daca. Los ciudadanos acudieron en masa para fotografiar y acariciar al dócil ejemplar en el recinto temporal donde se encontraba custodiado.

El origen del búfalo y la despedida con alfombra roja

Este búfalo se crió durante el último año en la explotación Rabeya Agro Farm, situada en las afueras de la capital, antes de ser entregado a su nuevo propietario para el rito religioso. Ante su partida, los gestores de la granja le organizaron un multitudinario acto de despedida que incluyó alfombra roja y efectos de humo de colores.

Uno de los propietarios de dicha finca, Nuruddin Jitu, declaró a la agencia EFE que compraron el búfalo hace 10 meses en la ciudad de Rajshahi y lo bautizaron como ‘Donald Trump’ debido a su aspecto inusualmente parecido al presidente. Su posterior salto a los medios de comunicación locales desató la fiebre turística en la granja durante las últimas semanas, consolidando este hecho un impacto mediático global que finalmente ha forzado la protección del Gobierno.

El búfalo ha sido visitado por muchas personas alrededor del mundo solo para ver el parecido con Trump. FOTO: Cortesía MONIRUL ALAM y Getty