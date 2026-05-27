Denuncia: ¿hay una mafia detrás del cobro por el uso de las canchas públicas de Medellín?

Las canchas públicas de Medellín, por antonomasia, deben estar disponibles para el disfrute de todos los ciudadanos y son gratuitas. Por eso resultó explosiva la denuncia que hizo el concejal Santiago Narváez, en el sentido de que estarían cobrando por su utilización.

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“A mí me empezaron a llegar diferentes denuncias de que están rentando y alquilando las canchas del Inder Medellín, los diferentes escenarios deportivos, especialmente los que se encuentran en mejor estado”, le dijo a EL COLOMBIANO este corporado.

El fenómeno se habría visto en sectores como Campoamor, la Unidad Deportiva de Belén, el Danubio, Cristo Rey y Campo Valdés, de acuerdo con Narváez, quien explicó cuál sería el modus operandi de estas especies de mafias que estarían sacando un lucro económico de una infraestructura que se paga con los recursos de todos los medellinenses.

Resulta que los turnos para escenarios deportivos en la capital antioqueña deben ser tramitados a través de una plataforma llamada Simón, y cuando una persona se mete a ella a reservar un espacio, encuentra que la mayoría de los horarios ya aparecen copados.

De manera complementaria, los responsables de esa actuación serían los mismos que están creando grupos de WhatsApp en los que ofrecen los espacios cobrando 150.000 pesos por la utilización de una parte de la cancha durante una hora.

“Indagando, lo que nos llega es que al parecer hay una estructura que tiene un montón de cédulas y nombres. Inmediatamente habilitan la plataforma, toman la mayor cantidad de canchas y horarios con cédulas de diferentes ciudadanos”, reiteró Narváez.

Esto estaría evidenciando además una falla en los mecanismos de control del Instituto de Deporte y Recreación de la capital antioqueña, pues, según explicó el corporado, en cada cancha solo hay un vigilante que pide que se identifique quien llega pero no hay mecanismos de verificación para ver si corresponde realmente con quien hizo la reserva.