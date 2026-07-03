Brote de norovirus en crucero en California deja más de 100 contagiados

Un brote de norovirus encendió las alertas sanitarias en un crucero de la compañía Princess Cruises que regresó al puerto de San Francisco, California, tras un viaje de 20 días con más de 3.000 pasajeros a bordo. De acuerdo con información de autoridades sanitarias citadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), más de 100 personas resultaron contagiadas durante la travesía.
El barco, identificado como el Ruby Princess, zarpó el pasado 12 de junio desde California en un itinerario que incluía varios destinos turísticos. Sin embargo, durante el viaje comenzaron a reportarse síntomas gastrointestinales entre pasajeros y parte de la tripulación, lo que activó los protocolos de control sanitario a bordo.