El brote de ébola en RD del Congo ya es el tercero más grave de la historia: suma 377 muertes

La República Democrática del Congo (RDC) informó que el brote de ébola declarado el 15 de mayo en el este del país ha dejado 1.307 casos confirmados y 377 fallecidos hasta el 28 de junio, según datos oficiales difundidos por las autoridades sanitarias.
La epidemia, cuyo epicentro se ubica en la provincia de Ituri, se ha extendido a Kivu del Norte y Kivu del Sur, mientras organismos internacionales mantienen el seguimiento de la situación debido al riesgo de propagación regional y a la declaración de emergencia sanitaria emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).