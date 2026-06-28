Bomberos de Medellín recuperaron dos cuerpos en labores de rescate tras terremoto en Venezuela

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó este domingo que integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad participaron este domingo en la recuperación de dos cuerpos durante las labores de búsqueda y rescate que adelantan en La Guaira, Venezuela, una de las zonas más afectadas por el devastador doble terremoto que golpeó al país el pasado miércoles. A través de su cuenta de X, el mandatario expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y destacó el trabajo que realizan los rescatistas antioqueños en medio de una de las emergencias más graves registradas en América Latina en las últimas décadas. “Durante la jornada de hoy, nuestros bomberos apoyaron la recuperación de dos cuerpos. Toda nuestra solidaridad y nuestras oraciones están con sus familias. Las labores finalizaron a las 8:00 p. m. (hora de La Guaira) y continuarán mañana a las 6:00 a. m.”, escribió Gutiérrez.

El alcalde también agradeció la labor de los integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín y reiteró el respaldo de la ciudad y del país al pueblo venezolano: “Medellín y Colombia están con Venezuela”. Le puede interesar: Ya están en Venezuela los 22 bomberos de Medellín que pasaron horas esperando autorización para ingresar

Bomberos de Medellín trabajan en una de las zonas más devastadas

Horas antes, el mandatario local había informado que el equipo colombiano continúa desplegado en el sector de Caraballeda, en el estado La Guaira, apoyando las labores de búsqueda y rescate junto a las autoridades venezolanas. “Nuestros bomberos continúan desplegados en el sector de Caraballeda, en La Guaira, apoyando las labores de búsqueda y rescate junto a las autoridades venezolanas. La situación es muy compleja, pero nuestros equipos están comprometidos para ayudar a quienes hoy más lo necesitan”, manifestó. El grupo de rescate enviado por Medellín está conformado por 22 especialistas en búsqueda y rescate urbano en estructuras colapsadas, entre ellos 21 bomberos y un ingeniero, todos con experiencia en atención de emergencias de alta complejidad. La misión humanitaria fue activada desde el pasado viernes por la Alcaldía de Medellín, a través del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) y el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, en coordinación con las autoridades venezolanas y bajo protocolos internacionales de atención de emergencias. La operación partió desde el Aeropuerto Internacional José María Córdova con destino a la ciudad de Barcelona, desde donde el equipo se trasladó posteriormente hacia Caracas y las zonas afectadas. Lea más: Medellín y Antioquia se unen para ayudar a Venezuela: estos son los canales habilitados para apoyar al vecino país

El balance de víctimas en Venezuela sigue aumentando