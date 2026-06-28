Bomberos de Medellín recuperaron dos cuerpos en labores de rescate tras terremoto en Venezuela

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó este domingo que integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad participaron este domingo en la recuperación de dos cuerpos durante las labores de búsqueda y rescate que adelantan en La Guaira, Venezuela, una de las zonas más afectadas por el devastador doble terremoto que golpeó al país el pasado miércoles.
A través de su cuenta de X, el mandatario expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y destacó el trabajo que realizan los rescatistas antioqueños en medio de una de las emergencias más graves registradas en América Latina en las últimas décadas.
“Durante la jornada de hoy, nuestros bomberos apoyaron la recuperación de dos cuerpos. Toda nuestra solidaridad y nuestras oraciones están con sus familias. Las labores finalizaron a las 8:00 p. m. (hora de La Guaira) y continuarán mañana a las 6:00 a. m.”, escribió Gutiérrez.