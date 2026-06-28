La carta que Karol G le dedicó al presidente electo De la Espriella: “Gobierne para todos”

La cantante de música urbana Carolina Giraldo, más conocida por su nombre artístico, Karol G, sorprendió a sus millones de fanáticos al pronunciarse mediante una carta, sobre el nuevo panorama político del país, dirigida al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en la que le pidió gobernar “para todos” los colombianos y le recordó que el poder “no es un trofeo ni un premio, sino una responsabilidad”. El mensaje, compartido a través de su cuenta de X, en la cual cuenta con más de 10 millones de seguidores, se conoció apenas una semana después de una de las elecciones presidenciales más reñidas y polarizadas de la historia reciente de Colombia. Según los resultados oficiales de la Registraduría, De la Espriella obtuvo el 49,66% de los votos, equivalentes a 12.959.515 sufragios venciendo a Iván Cepeda, quien obtuvo 12.708.695 votos (48,70 %).. La diferencia entre ambos fue de apenas 250.820 votos, es decir, menos de un punto porcentual (0,96%).

“No le escribo como simpatizante ni como opositora”

En medio de este contexto político, Karol G publicó un mensaje en el que dejó claro desde el inicio que no escribe “como simpatizante” ni “como opositora”, sino “como una colombiana que ama profundamente su país”. “Las elecciones terminaron. La campaña terminó. Los discursos terminaron. Ahora comienza lo más difícil: gobernar para todos”, escribió la artista. La cantante señaló que, aunque millones de colombianos respaldaron al presidente electo y otros millones votaron por opciones distintas, todos comparten aspiraciones comunes como vivir en un país más seguro, más justo y con mayores oportunidades. Asimismo, le recordó al mandatario electo la responsabilidad que implica asumir el poder. Le puede interesar: De la Espriella ordenó investigar presuntos beneficios al Clan del Golfo y llevarlos ante justicia de EE. UU.

“Quiero pedirle que recuerde, todos los días, que el poder que hace una semana recibió no es un trofeo, no es un premio, es una responsabilidad”, expresó la artista.

El llamado de Karol G a la unidad y los resultados