José Manuel Restrepo pidió a la UNP frenar nuevos nombramientos durante empalme presidencial

El vicepresidente electo y coordinador general del proceso de empalme gubernamental, José Manuel Restrepo, solicitó este domingo a la Unidad Nacional de Protección (UNP) abstenerse de adelantar nuevos nombramientos relacionados con el Decreto 0670 de 2026 hasta la posesión del nuevo gobierno, prevista para el próximo 7 de agosto. La petición quedó consignada en un comunicado dirigido al director de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros, en la que el equipo de empalme del presidente electo, Abelardo de la Espriella, pidió suspender cualquier proceso de provisión de cargos fundamentado en la reciente norma expedida por el Gobierno saliente, mientras avanza el proceso de transición presidencial. El pronunciamiento se conoce dos días después de la expedición del Decreto 0670 del 26 de junio de 2026, mediante el cual el Gobierno Nacional estableció requisitos alternativos de estudio y experiencia para acceder a cargos de Oficial de Protección, código 3137, dentro de la planta de personal de la UNP. “La protección del Presidente de la República y de su equipo de Gobierno no puede definirse en los últimos días de una administración saliente”, señaló Restrepo en un pronunciamiento público divulgado este domingo.

Equipo de empalme pidió suspender nombramientos

En la comunicación, firmada por Restrepo en su calidad de vicepresidente electo y coordinador del proceso de empalme, se aclara que el nuevo gobierno no está cuestionando la legalidad del decreto expedido por el presidente Gustavo Petro. “El equipo de empalme reconoce que dicho decreto fue expedido en ejercicio de las facultades constitucionales y legales del Presidente de la República”, señala el documento. Sin embargo, argumenta que la eventual provisión de cargos durante el período de transición presidencial requiere una evaluación especial sobre su conveniencia institucional, especialmente por tratarse de funciones relacionadas con la seguridad y protección del futuro gobierno. Por ello, el equipo de empalme solicitó a la UNP abstenerse de iniciar, proyectar o ejecutar procesos de provisión de cargos derivados del Decreto 0670 hasta la culminación del proceso de transición y la posesión del nuevo Ejecutivo. “La protección del Presidente de la República y de su equipo de Gobierno no puede definirse en los últimos días de una administración saliente. Hemos solicitado a la UNP suspender nuevos nombramientos derivados del Decreto 0670 de 2026 hasta el 7 de agosto”, afirmó Restrepo.

Solicitan información detallada sobre nombramientos y costos