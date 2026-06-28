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José Manuel Restrepo pidió a la UNP frenar nuevos nombramientos durante empalme presidencial

El vicepresidente electo y coordinador del proceso de empalme solicitó a la Unidad Nacional de Protección abstenerse de proveer cargos derivados del Decreto 0670 de 2026.

  • José Manuel Restrepo, vicepresidente electo y coordinador del empalme, pidió a la UNP entregar información detallada sobre los nombramientos proyectados bajo el Decreto 0670 de 2026. FOTO: COLPRENSA
    José Manuel Restrepo, vicepresidente electo y coordinador del empalme, pidió a la UNP entregar información detallada sobre los nombramientos proyectados bajo el Decreto 0670 de 2026. FOTO: COLPRENSA
hace 2 horas
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El vicepresidente electo y coordinador general del proceso de empalme gubernamental, José Manuel Restrepo, solicitó este domingo a la Unidad Nacional de Protección (UNP) abstenerse de adelantar nuevos nombramientos relacionados con el Decreto 0670 de 2026 hasta la posesión del nuevo gobierno, prevista para el próximo 7 de agosto.

La petición quedó consignada en un comunicado dirigido al director de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros, en la que el equipo de empalme del presidente electo, Abelardo de la Espriella, pidió suspender cualquier proceso de provisión de cargos fundamentado en la reciente norma expedida por el Gobierno saliente, mientras avanza el proceso de transición presidencial.

El pronunciamiento se conoce dos días después de la expedición del Decreto 0670 del 26 de junio de 2026, mediante el cual el Gobierno Nacional estableció requisitos alternativos de estudio y experiencia para acceder a cargos de Oficial de Protección, código 3137, dentro de la planta de personal de la UNP.

La protección del Presidente de la República y de su equipo de Gobierno no puede definirse en los últimos días de una administración saliente”, señaló Restrepo en un pronunciamiento público divulgado este domingo.

Equipo de empalme pidió suspender nombramientos

En la comunicación, firmada por Restrepo en su calidad de vicepresidente electo y coordinador del proceso de empalme, se aclara que el nuevo gobierno no está cuestionando la legalidad del decreto expedido por el presidente Gustavo Petro.

El equipo de empalme reconoce que dicho decreto fue expedido en ejercicio de las facultades constitucionales y legales del Presidente de la República”, señala el documento.

Sin embargo, argumenta que la eventual provisión de cargos durante el período de transición presidencial requiere una evaluación especial sobre su conveniencia institucional, especialmente por tratarse de funciones relacionadas con la seguridad y protección del futuro gobierno.

Por ello, el equipo de empalme solicitó a la UNP abstenerse de iniciar, proyectar o ejecutar procesos de provisión de cargos derivados del Decreto 0670 hasta la culminación del proceso de transición y la posesión del nuevo Ejecutivo.

“La protección del Presidente de la República y de su equipo de Gobierno no puede definirse en los últimos días de una administración saliente. Hemos solicitado a la UNP suspender nuevos nombramientos derivados del Decreto 0670 de 2026 hasta el 7 de agosto”, afirmó Restrepo.

Solicitan información detallada sobre nombramientos y costos

Además de la suspensión temporal de los procesos, el equipo de empalme pidió a la UNP entregar información detallada sobre cualquier proceso de provisión de cargos iniciado o proyectado con fundamento en el Decreto 0670.

La solicitud incluye la relación completa de los procesos en curso, los cargos involucrados, su ubicación dentro de la planta de personal y las vacantes cuya provisión esté prevista antes del 7 de agosto.

Asimismo, se requirió a la entidad remitir los estudios técnicos, memorias justificativas y antecedentes administrativos que sustentaron la expedición del decreto, así como el impacto presupuestal que tendrían estos procesos durante 2026 y las vigencias fiscales posteriores.

Restrepo sostuvo que estas solicitudes buscan garantizar la transparencia durante el proceso de transición presidencial y evitar decisiones administrativas de última hora que puedan afectar el funcionamiento del próximo gobierno.

“Como director del proceso de empalme, velaré para que, con estricto apego a la Constitución y la ley, ninguna decisión de última hora comprometa la capacidad del nuevo Gobierno de cumplir el mandato que le otorgaron los colombianos”, aseguró.

La comunicación se enmarca en el proceso formal de empalme entre el gobierno saliente y el entrante, luego de que Abelardo de la Espriella fuera declarado presidente electo tras las elecciones del pasado 21 de junio.

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