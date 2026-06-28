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Colombia vivió cierre dorado en Panamericano de Atletismo con María Murillo y el relevo femenino 4x400

Fue un día lleno de celebraciones, dos oros, una plata y seis bronces en la última jornada en el Alfonso Galvis de Medellín.

  • La antioqueña María Fernanda Murillo, quien ahora compite por Bogotá, se quedó con el oro en la prueba del heptatlón en el Campeonato Panamericano. FOTO: CORTESÍA.
    La antioqueña María Fernanda Murillo, quien ahora compite por Bogotá, se quedó con el oro en la prueba del heptatlón en el Campeonato Panamericano. FOTO: CORTESÍA.
  • El antioqueño Jhonatan Julio Hoyos ganó medalla de bronce en los 400 metros masculinos. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
    El antioqueño Jhonatan Julio Hoyos ganó medalla de bronce en los 400 metros masculinos. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
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Medellín vibró con lo mejor del atletismo continental. Los colombianos salieron este domingo a la pista del estadio Alfonso Galvis, sede del Campeonato Panamericano de mayores, con la misión de buscar el podio en sus pruebas y aseguraron nueve medallas: dos oros, una plata y seis bronces en las pruebas de heptatlón, marcha, 400 metros planos en ambas ramas, el relevo de 4x100 masculino, 3.000 obstáculos, salto alto y el relevo femenino de 4x400.

Los dos oros fueron en las pruebas de heptatlón con la antioqueña María Fernanda Murillo y el relevo femenino de 4x400 con Paola Loboa, Melany Bolaño, María Rocha y Lina Licona.

Murillo, quien compite por Bogotá, alcanzó oro en el heptatlón, con un total de 6.357 puntos, seguida por las canadienses Sienna MacDonald con 5.974 y Madison Lawrence con 5.897.

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“Siento un orgullo inmenso, volver al lugar que me vio crecer y formarme como deportista de alto rendimiento, ante mis antioqueños, en el escenario donde pasé más de 10 años, y por eso este oro es muy especial”, comentó María Fernanda, quien además habló de la decisión más importante de su vida: el cambio a la prueba múltiple.

“Yo le corrí mucho a las pruebas múltiples, pero Dios me tenía este camino. Empecé en el salto alto con muy buenos resultados y por eso no me animaba a cambiar, pero tras dos cirugías llegué al heptatlón y acá estoy, logrando mis sueños. La clave para estos buenos resultados está en ir prueba por prueba”, concluyó la deportista.

El otro oro llegó en el relevo con Paola Loboa, Melany Bolaño, María Rocha y Lina Licona, quienes alcanzaron un registro de 3:29.49, superando a las representantes de República Dominicana, que terminaron con un tiempo de 3:31.40.

Mientras que la plata y uno de los bronces se alcanzaron en la prueba de salto alto con María Isabel Arboleda (1.84) y Helen Tenorio (1.81), quienes fueron superadas por la dominicana Marysabel Senyu (1.92).

El antioqueño Jhonatan Julio Hoyos ganó medalla de bronce en los 400 metros masculinos. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
El antioqueño Jhonatan Julio Hoyos ganó medalla de bronce en los 400 metros masculinos. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA

Lluvia de bronces

Las otras medallas de bronce fueron logradas por el marchista Éider Arévalo, quien mantiene intacto su sueño de regresar a los Juegos Olímpicos, tras disputar una exigente prueba de media maratón marcha en un circuito de alta dificultad. Arévalo detuvo el cronómetro en 1:28.24 para quedarse con la tercera posición, en una competencia dominada por el ecuatoriano Iván Darío Colcha (1:27.03, oro) y el mexicano Ricardo Ortiz (1:27.21, plata). El también colombiano Ezequiel Alejandro Arrubla finalizó en la octava casilla con un registro de 1:32.49.

“Me siento orgulloso por el trabajo que hemos hecho; agradezco a mi entrenador, José Antonio Carrillo, y a mi familia, que siempre me alientan. Las últimas cinco o seis vueltas fueron complicadas y tuve que soltar un poco porque el esfuerzo era muy alto, pero afortunadamente aguanté en el podio”, apuntó Arévalo, atleta respaldado por el IDRD y la marca Asics, quien ahora enfocará su preparación en los Juegos Centroamericanos de República Dominicana y el Campeonato Nacional de Bucaramanga.

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En la rama femenina, el triunfo se lo llevó la peruana Evelyn Inga (1:35.34), escoltada por la ecuatoriana Glenda Morejón (1:35.44) y la mexicana Alejandra Ortega (1:38.09).

Las alegrías en los 400 metros planos llegaron por cuenta de Lina Ester Licona, quien se colgó el bronce con una destacada marca de 50.75 segundos, en un cierre milimétrico, superada por la canadiense Lauren Gale (50.68) y la puertorriqueña Gabriella Scott (50.69).

“Quería bajar el tiempo de los 51 segundos y lo logré. Sabía que tenía rivales muy fuertes detrás y por eso sostuve el ritmo en una pista que es muy rápida”, confesó Licona, quien agradeció el apoyo de su equipo de trabajo en Bogotá, liderado por Paulo Villar.

En la rama masculina de los 400 metros, el antioqueño Jhonatan Julio Hoyos también se subió al tercer escalón del podio con un registro de 45.38 segundos. La prueba fue ganada por el dominicano Gabriel Moronta (44.67) y el segundo lugar fue para el ecuatoriano Javier Emanuel Gómez (44.96).

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“Hace dos años no me imaginaba estar acá con estos resultados. He trabajado mucho la resistencia para combinarla con mi fuerza, y ese esfuerzo en los entrenamientos está dando frutos”, destacó el velocista paisa.

La cuarta medalla de la mañana llegó gracias al equipo masculino de relevos 4x100 metros, integrado por Carlos Yesid Flórez, Jhon Edward Paredes, Óscar Manuel Beltrán y Carlos Andrés Palacios. El cuarteto nacional firmó un tiempo de 38.85 segundos para asegurar el bronce, detrás de República Dominicana (38.34, oro) y Puerto Rico (38.40, plata).

Ya en la tarde, el país se celebró con Frank Geovany Durán en los 3.000 metros con obstáculos, con un tiempo de 9:02.88, superado por el mexicano César Daniel Gómez (8:56.77) y el panameño Diddier Rodríguez (8:59.38), junto a las preseas en salto alto y el relevo.

Al final, Colombia ascendió hasta el cuarto lugar de la tabla de medallería con cuatro oros, cinco platas y 11 bronces, que fue liderada por República Dominicana 8-2-2 seguida de Brasil con 7-5-4.

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