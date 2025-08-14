Bolsonaro pide ser absuelto en alegatos finales de juicio por supuesto golpismo en Brasil

La defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro le pidió a la corte suprema su absolución, en los alegatos de clausura del juicio por un supuesto intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022.
En un documento de 197 páginas al que accedió la AFP, presentado al máximo tribunal, los abogados de Bolsonaro sostuvieron que el exmandatario ultraderechista “es inocente de todos los cargos presentados en la denuncia” y que “se demostró la absoluta falta de pruebas”. Por tanto, “exigen la absolución (...) de todas las acusaciones”.
Bolsonaro, de 70 años, está siendo juzgado por conspirar para aferrarse al poder luego de perder los comicios ante el izquierdista Lula.
Lea también: Juez ordena prisión domiciliaria contra el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro
El exjefe de Estado (2019-2022), líder de la derecha brasileña y aliado del presidente estadounidense Donald Trump, es acusado de “tentativa de abolición del estado democrático”, “golpe de Estado” y otros delitos que podrían llevarlo a cumplir más de 40 años de cárcel. Él se declara inocente y dice ser un “perseguido”.
Actualmente, se encuentra en prisión domiciliaria por violar una prohibición de usar las redes sociales ligada a su juicio. Desde mediados de julio lleva una tobillera electrónica.