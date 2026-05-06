Bolivia busca alianza tecnológica con Estados Unidos para impulsar su industria del litio

Bolivia busca un acuerdo de cooperación tecnológica con Estados Unidos para desarrollar su industria de litio, tras la firma a fines de abril de un memorando de entendimiento sobre minerales críticos, informó este miércoles el canciller boliviano, Fernando Aramayo. El país andino se mantiene rezagado en la explotación de este mineral, pese a que es el segundo con mayores recursos en el mundo, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El llamado oro blanco, clave para la transición energética, es fuertemente demandado para la fabricación de baterías eléctricas. A fines de abril, el gobierno centroderechista de Rodrigo Paz y Washington firmaron un primer memorando de entendimiento sobre minerales críticos, incluido el litio, para compartir conocimientos y explorar formas de cooperación. La primera potencia mundial expresó entonces su interés de asegurar las cadenas de suministro.

El litio es mundialmente conocido por su uso en baterías eléctricas. FOTO: Getty Images.

“Con Estados Unidos nos interesa mucho el tema tecnológico (...), generar un acuerdo que nos permita ver cómo logramos dar pasos en la industrialización del litio”, dijo Aramayo en conferencia con la prensa extranjera en La Paz. En 2025, durante la gestión del izquierdista Luis Arce (2020-2025), Bolivia firmó contratos para construir plantas de extracción del mineral con la rusa Uranium One y la estatal china CATL, la mayor productora mundial de baterías. Los proyectos no se iniciaron porque deben ser ratificados por el Parlamento, donde se les cuestiona por una supuesta falta de transparencia en las negociaciones. Lea aquí: ¿Cuánto dura la batería de un carro eléctrico? Esto pasa tras 160.000 kilómetros El canciller reconoció que Bolivia aún no tiene los recursos humanos para operar sus propias plantas de extracción y que antes necesita estudios hidrogeológicos para saber dónde instalarlas, pues el procesamiento del litio requiere mucha agua. En tanto, expresó su objetivo de que Bolivia sea “partícipe” del escenario mundial de la innovación, de la mano de industrias extranjeras que usan el litio como materia prima.