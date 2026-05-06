Bolivia busca alianza tecnológica con Estados Unidos para impulsar su industria del litio

Bolivia busca un acuerdo de cooperación tecnológica con Estados Unidos para desarrollar su industria de litio, tras la firma a fines de abril de un memorando de entendimiento sobre minerales críticos, informó este miércoles el canciller boliviano, Fernando Aramayo.
El país andino se mantiene rezagado en la explotación de este mineral, pese a que es el segundo con mayores recursos en el mundo, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El llamado oro blanco, clave para la transición energética, es fuertemente demandado para la fabricación de baterías eléctricas.
A fines de abril, el gobierno centroderechista de Rodrigo Paz y Washington firmaron un primer memorando de entendimiento sobre minerales críticos, incluido el litio, para compartir conocimientos y explorar formas de cooperación. La primera potencia mundial expresó entonces su interés de asegurar las cadenas de suministro.