Ofrecen $50 millones de recompensa por información sobre el crimen del estudiante de la UdeA

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció la recompensa a través de su cuenta de X: “¡Muy triste el asesinato de Gabriel Arenas, estudiante de Ingeniería de la Universidad de Antioquia! Desde la Gobernación ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita dar con los responsables”.
La recompensa fue anunciada inicialmente el martes por el secretario de Gobierno de Caucasia, José Alejandro Payares, antes de conocerse el hallazgo del cuerpo. “Hoy no hablo como funcionario, hablo como padre, como hijo, como ser humano”, dijo Payares al pedir colaboración ciudadana y garantizar reserva de identidad a quienes aportaran información. Horas después, el gobernador Andrés Julián Rendón reiteró el anuncio a través de su cuenta de X y advirtió que el crimen ocurrió en una zona donde opera el Clan del Golfo.