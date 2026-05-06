Fiscalía archivó indagación contra el gobernador de Antioquia por CAI de Rionegro

La Fiscalía General de la Nación archivó la investigación que tenía abierta en contra del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por la construcción de dos Comandos de Atención Inmediata (CAI) en el municipio de Rionegro.

La decisión fue tomada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que archivó la indagación que se tenía activa contra el mandatario regional, tras considerar que no había suficiente acervo probatorio para determinar que este hubiera incurrido en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales esenciales y peculado por apropiación.

En concepto de la Fiscalía, en el marco de las pesquisas que realizó, determinó que Rendón habría supervisado y controlado adecuadamente los tres contratos que cobijaron la construcción de los CAI en cuestión, ubicados en los sectores de Cuatro Esquinas y San Antonio.

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