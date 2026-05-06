Un vistazo a la carrera de Guillermo Francella, el actor homenajeado de los Premios Platino

El legendario actor argentino Guillermo Francella se encuentra celebrando por partida doble. Acaba de estrenar la cuarta temporada de su serie El Encargado, que ya es tendencia en la plataforma de Disney+.

Además, se prepara para ser la estrella en la próxima edición de los Premios Platino Xcaret a lo mejor del audiovisual Iberoamericano, que se entregarán en la noche del sábado, 9 de mayo, en la Riviera Maya (México).

Él recibirá uno de los galardones más importantes de la noche, el Premio Platino de Honor, por sus más de 50 años de trayectoria actoral en cine y televisión.

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El Encargado, creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, es una serie cómica ácida en la que el protagonista se convierte en la persona más influyente del país, pero una conspiración encabezada por su histórico rival, Matías Zambrano, amenaza con llevar a Eliseo a la ruina.

Junto a Francella y Gabriel Goity (Matías Zambrano), los nuevos episodios de la serie marcan el regreso de Manuel Vicente (Gómez), Gastón Cocchiarale (Miguel) y la incorporación de Arturo Puig (presidente).