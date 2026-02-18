Tras reanudación de diálogos con Clan del Golfo, estos son los acuerdos alcanzados hasta ahora

El Gobierno y la organización criminal Clan del Golfo acordaron continuar con la mesa de conversaciones de paz que estaba suspendida desde el pasado 4 de febrero. En ese entonces, el cartel decidió frenar el proceso tras conocer que, durante la cumbre presidencial en Washington, Gustavo Petro le propuso a Donald Trump una operación conjunta para capturar a su líder, el extraditable Jobanis Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo. El 9 de febrero se llevó a cabo una reunión de emergencia en Bogotá, entre delegados de ambas partes, para tratar de salvar los diálogos. Lo que se habló fue reservado, sin ruedas de prensa posteriores, como ha sido la característica de esta mesa de paz en particular, que no ha contado con el escrutinio de la opinión pública. Le puede interesar: Con ascensos y dos nuevos integrantes, así quedó la cúpula del Clan del Golfo, el cartel más poderoso de Colombia. Solo hasta el 17 de febrero siguiente hubo un escueto comunicado, en el que contaron que “la sesión se desarrolló en un ambiente constructivo”, que ya “se dio por superada” la contingencia y que “se han acordado los compromisos que permitirán avanzar decididamente en el proceso de paz”, aunque sin detallar qué tipo de compromisos fueron los pactados en la reunión.

Pero, ¿en qué van esas conversaciones entre el Gobierno y el cartel, que suma cerca de 9.000 integrantes en su estructura?

Es importante recordar que la sede de la mesa es Doha, Catar, donde ya se han realizado dos ciclos de conversaciones. El más reciente concluyó el 24 de noviembre de 2025. A la fecha, las partes han acordado una lista de municipios para “implementar acciones piloto que permitan desarrollar la etapa de consolidación de confianza”, en la cual figuran Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta y San José de Uré (Córdoba); Cáceres, El Bagre, Nechí y Mutatá (Antioquia); El Carmen de Bolívar y San Jacinto (Bolívar); Unguía, Acandí, Riosucio y Belén de Bajirá (Chocó). También anunciaron la creación de “un mecanismo de monitoreo al proceso”, aunque todavía no concretan un cese el fuego. Lea más: Gobierno seguirá negociando con el Clan del Golfo a pesar de la extradición de ‘Chiquito Malo’: así benefician a cinco de sus cabecillas

El acuerdo más complejo tiene que ver con la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Tierralta (Córdoba) y los municipios chocoanos de Unguía y Belén de Bajirá, que empezarían a funcionar el próximo 1° de marzo. No obstante, todavía no es claro si podrá cumplirse dicha programación, dada la contingencia de la cumbre presidencial en Estados Unidos, que generó una suspensión temporal y el consecuente retraso, y la muerte de José Gonzalo Sánchez (“Gonzalito”), el segundo al mando de la organización. El 31 de enero pasado se reportó su deceso en un supuesto accidente fluvial, cuando cayó de una lancha en plena creciente de un río en Tierralta. Según un comunicado del Clan, en ese momento se desplazaba hacia el lugar en el cual se construiría la ZUT.

Esta muerte obligó a la estructura a hacer cambios en su línea de mando, formando una nueva cúpula o estado mayor conjunto, el cual quedó integrado por Jobanis Ávila Villadiego (“Chiquito Malo”), Orosman Orlando Ostén Blanco (“Rodrigo Flechas”), Elkin Posada Casarrubia (“el Cura” o “Joaquín”), Wilmar Mejía Úsuga (“Richard”) y José Alberto Vega Albarán (“Flaco Monseñor”). Lea también: Colombia pidió apoyo a EE. UU. para capturar a tres criminales de “alto valor”: ¿extraditaría a Chiquito Malo, Pablito e Iván Mordisco? Los nuevos jefes decidieron proseguir con los diálogos, aunque faltando apenas seis meses para el cambio de presidente, hay expectativa por qué tanto podrán avanzar.

