La llamada de Barron Trump, hijo de Donald Trump, que salvó la vida de una joven que estaba siendo golpeada en Londres

Una pantalla de FaceTime fue el único testigo inmediato de una grave y fuerte agresión física que ocurrió a miles de kilómetros de distancia entre las dos personas que conversaban y que estuvo a poco de terminar en una tragedia. Barron Trump, de 19 años, se encontraba en Estados Unidos manteniendo una videollamada con una amiga residente en los suburbios de Londres cuando la conversación fue interrumpida por un estallido de violencia. El hijo menor del presidente estadounidense Donald J. Trump presenció, a través de su dispositivo, cómo el exnovio de la joven con la que hablaba comenzó a golpearla en lo que, según el relato judicial, fue un ataque motivado por celos.

La alerta a las autoridades británicas: intervención policial en el domicilio

Ante la imposibilidad de poder intervenir físicamente, Barron Trump contactó rápidamente con los servicios de emergencia del Reino Unido para denunciar los hechos que veía y escuchaba en tiempo real. En el informe judicial presentado ante un tribunal de Londres, se detallaron las palabras exactas que el joven utilizó para movilizar a las fuerzas de seguridad desde el otro lado del océano hasta el lugar en donde se encontraba la joven agredida. “Acabo de recibir una llamada de una chica que conozco. La están golpeando”, manifestó inicialmente. Ante la gravedad de la situación, el joven insistió a los operadores británicos para asegurar una respuesta inmediata: “Es una emergencia, por favor”.

Barron Trump, hijo del presidente de Estados Unidos, contactó a la Policía en Londres el año pasado tras presenciar una presunta agresión a una amiga. FOTO: Cortesía de The New York Times

Y agregó: “Recibí una llamada de ella con un tipo golpeándola”. Tras recibir el aviso desde Estados Unidos, agentes de la Policía acudieron a la vivienda de la víctima en la capital británica. Al llegar, los oficiales informaron a la joven de que la alerta procedía del extranjero. El procedimiento quedó registrado en las cámaras corporales de los agentes, donde se observa a la joven prestando su declaración inicial. “Soy amiga de Barron Trump, hijo de Donald Trump”, explicó la víctima para esclarecer el origen de la denuncia. Durante la intervención, y con el fin de verificar la procedencia de la llamada de auxilio, los agentes solicitaron a la mujer que contactara nuevamente con Trump. En la grabación de ese momento, la joven pregunta: “Hola, Barron, ¿llamaste a la policía o algo?”. A lo que él contestó de forma afirmativa.

Un historial de violencia machista

En el interrogatorio posterior al suceso, la víctima detalló el alcance de la agresión sufrida, declarando que su expareja no solo la golpeó, sino que también llegó a estrangularla. Se trata de un joven identificado como Matvei Rumiantsev, de 22 años, quien fue el principal señalado en el ataque contra la amiga de Barron. Una transcripción de la llamada de emergencia de Trump fue prueba contundente en el juicio. Rumiantsev fue acusado de agresión, lesiones corporales graves, dos cargos de violación, estrangulamiento intencional y obstrucción a la justicia, pero negó todos los cargos. Según CNN, el abogado de Rumiantsev se negó a hacer comentarios sobre el caso.

Imagen de referencia de una videollamada. FOTO: Freepik