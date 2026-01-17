Régimen iraní pide hasta 7.000 dólares para entregar los cuerpos de los manifestantes muertos en las protestas

El régimen de los ayatolás, al mando del líder supremo Alí Jamenei, estaría exigiendo elevadas sumas de dinero para entregar los cuerpos de al menos 3.428 iraníes que han muerto en el marco de las protestas contra el alto costo de vida, iniciadas en diciembre de 2025 por comerciantes y que posteriormente se fueron sumando jóvenes, mujeres, familias e incluso empleados públicos.
Fuentes informaron a la BBC Persian que el régimen estaría pidiendo entre 5.000 y 7.000 dólares por la entrega de cada uno de los difuntos que reposan en las morgues y hospitales bajo control de las fuerzas de seguridad. Esta cifra resulta totalmente escandalosa, considerando que los trabajadores apenas alcanzan a ganar entre 100 y 130 USD al mes.