A días de las elecciones, ONU cuestiona al Gobierno por falta de democracia en zonas bajo control armado

A pocos días de la jornada electoral del próximo 8 de marzo, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos lanzó una advertencia sobre el impacto que el control de los grupos armados está teniendo sobre comunidades rurales. En entrevista con El Tiempo, el representante en Colombia del Alto Comisionado, Scott Campbell, señaló que en varias regiones del país el dominio de estructuras ilegales no siempre se expresa en combates abiertos, pero sí en un control silencioso que restringe derechos fundamentales, incluido el derecho al voto.

“La gente tiene miedo de votar por el candidato que prefiera. Hay mensajes de los grupos armados, hay indicaciones fuertes. Muchas veces hay restricciones de movilidad y no pueden ir libremente a los puestos de votación”, sostuvo. Según explicó, en los territorios donde un solo grupo armado ejerce control hegemónico no necesariamente hay enfrentamientos visibles. Sin embargo, lo que se impone es lo que describió como una “ley del silencio”. En esas zonas, dijo, la población vive con altos niveles de miedo e intimidación que limitan la libertad de expresión, de asociación y de movimiento. “No hay libertad para organizarse en juntas o asociaciones populares. No hay libertad de movimiento. Eso tiene un impacto muy grave en derechos fundamentales como la educación o la alimentación”, advirtió. A esto se suma, según la Oficina, el reclutamiento de niñas y niños, que muchas veces no se denuncia por temor a represalias.

El voto bajo presión