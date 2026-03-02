Conciliación por Hidroituango: Antioquia asegura $10 billones para revivir el ferrocarril y construir plan de acueducto

Tras una disputa jurídica que se extendió por cinco años, EPM y la Gobernación de Antioquia alcanzaron un acuerdo definitivo sobre las disputas por las demoras constructivas en el proyecto Hidroituango.
El pacto, aprobado en diciembre pasado por un tribunal de arbitramento, buscaba desactivar lo que los negociadores calificaron como una “bomba de relojería” que se podía llevar por delante no solo el futuro contractual del megaproyecto, sino la estabilidad económica de EPM y la Alcaldía de Medellín.
Las partes hablaron por primera vez este lunes de los detalles del acuerdo conciliatorio. Aunque el anuncio estaba previsto para darse en el sitio de presa de Hidroituango, el evento fue cancelado por amenazas de orden público tras el sobrevuelo de drones no autorizados en la central.