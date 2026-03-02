Conciliación por Hidroituango: Antioquia asegura $10 billones para revivir el ferrocarril y construir plan de acueducto

Tras una disputa jurídica que se extendió por cinco años, EPM y la Gobernación de Antioquia alcanzaron un acuerdo definitivo sobre las disputas por las demoras constructivas en el proyecto Hidroituango. El pacto, aprobado en diciembre pasado por un tribunal de arbitramento, buscaba desactivar lo que los negociadores calificaron como una “bomba de relojería” que se podía llevar por delante no solo el futuro contractual del megaproyecto, sino la estabilidad económica de EPM y la Alcaldía de Medellín. Lea acá: Hidroituango superó el 93,4% de ejecución y avanza para encenderse del todo en 2028 Las partes hablaron por primera vez este lunes de los detalles del acuerdo conciliatorio. Aunque el anuncio estaba previsto para darse en el sitio de presa de Hidroituango, el evento fue cancelado por amenazas de orden público tras el sobrevuelo de drones no autorizados en la central.

Para Jhon Maya, gerente de EPM, esta conciliación es una de las decisiones más importantes que se ha tomado en Antioquia en las últimas décadas. “Después de la creación del Idea con el ferrocarril (1964), esta es una de las decisiones más importantes. Por primera vez el departamento tendrá recursos derivados de la generación de energía”, explicó. Añadió que el músculo que ha hecho grande a EPM en sus 70 años de existencia es la generación de energía y que ahora será la misma fórmula que tendrá disponible el departamento. Mire aquí: “Con Afinia, paradójicamente, EPM está sosteniendo el sistema eléctrico del país”: gerente John Maya El alcalde Federico Gutiérrez indicó que si no hubieran llegado a un acuerdo entre las partes, se ponía en riesgo el proyecto y el futuro de EPM, Medellín y Antioquia. “Hago un símil: cuando se vende el Ferrocarril de Antioquia, esa plata se pudo convertir en plata de bolsillo, pero, por el contrario, se creó el Idea que ha servido para el desarrollo de Antioquia. Con esa misma intención se logró este acuerdo”, dijo.

¿En qué consistía el pleito jurídico entre EPM y la Sociedad Hidroituango?

El conflicto que mantenían ambas entidades surgió tras la emergencia de la obra en 2018, con base en la cual la Sociedad Hidroituango alegó que EPM incumplió el contrato de construcción y llevó el caso al centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín para exigir el pago de unas cláusulas penales. El resultado de este proceso se conoció en diciembre de 2023. En un documento de más de 300 páginas —basado en el análisis de 70 pretensiones y más de 20.000 folios—, el tribunal concluyó que EPM era responsable de los sobrecostos y fallos del Sistema Auxiliar de Desviación. Por tanto, se le ordenó pagar $781.828 millones para cubrir los gastos financieros y de reparación.

En medio de este pulso judicial ocurrió el cambio de gobierno y la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, en cabeza de Andrés Julián Rendón y el alcalde Gutiérrez, comenzaron a tener acercamientos para llegar a un acuerdo que beneficiara a ambas partes. Ese acuerdo, que parecía remoto por la magnitud del litigio cuando se radicó la demanda en 2020, fue finalmente aprobado el 22 de diciembre pasado por el tribunal de arbitramento, cerrando cinco años de controversias multimillonarias alrededor del mayor proyecto hidroeléctrico del país.

¿Qué fue lo que acordaron EPM y la Sociedad Hidroituango?

Alejandro Arbeláez, gerente de la Sociedad Hidroituango, reveló que desde el inicio de la actual administración se instruyó buscar una salida negociada a las discrepancias billonarias bajo principios de rigor técnico y discreción. Según Arbeláez, el 99% de la Sociedad Hidroituango es pública, lo que obligaba a priorizar la protección del patrimonio de los ciudadanos. “Se logró un acuerdo que permite, por primera vez, que la sociedad genere progreso e ingresos destinados a financiar obras fundamentales en el departamento”, afirmó Arbeláez, calificando el resultado como un “gana-gana” para el pueblo antioqueño. El punto clave es que Antioquia recibirá dividendos anticipados.