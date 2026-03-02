x

Contraloría advierte “males mayores” si se cumple orden de Petro de eliminar diques en Córdoba

El ente regulador advirtió sobre los riesgos de la orden que emitió el presidente al ministro de Defensa respecto a 14 diques en Córdoba. Esto dijo la Contraloría.

  • La Contraloría enumeró los riesgos que existen si se cumple la orden de Petro de destruir 14 diques en Córdoba. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero y Colprensa
    La Contraloría enumeró los riesgos que existen si se cumple la orden de Petro de destruir 14 diques en Córdoba. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 5 horas
La Contraloría General de la Nación emitió un comunicado enumerando los riesgos que existen en caso de que se cumpla la orden del presidente Gustavo Petro sobre los diques y las compuertas en las zonas inundadas en el departamento de Córdoba.

Para el ente regulador, en caso de materializarse la orden del mandatario sin estudios hidráulicos previos ni autorizaciones ambientales, podría generar males mayores.

Lea también: Concluyen trabajos de reparación del dique sobre el río Cauca que inundó La Mojana

La Contraloría advirtió que la eliminación de diques y compuertas se estaría planteando sin verificar previamente si hay estudios que avalen su remoción o expliquen el impacto de dicha medida.

Esto podría modificar el funcionamiento hidrológico natural o actual de las zonas afectadas, lo que podría derivar en consecuencias imprevisibles para el manejo de las aguas, llevando esto a una alteración del ecosistema.

Otro problema que traería dicha orden es la afectación al patrimonio público, pues existe el peligro de que se desconozcan derechos adquiridos de forma legal por habitantes o entidades de la región.

¿Cuál fue la orden del presidente Gustavo Petro sobre los diques y las compuertas en Córdoba?

En el último Consejo de Ministros realizado en Cartagena, el presidente Gustavo Petro le llamó la atención al ministro de Defensa, el general retirado Pedro Sánchez, por no haber destruido 14 diques que, según el jefe de Estado, no dejan fluir el agua.

“Esos diques debieron destruirse ya, porque entonces sería menor el impacto de mañana. Estamos jugando un poco a reproducir el gran error de Urra, que es embalsar el agua y esperar. Claro, Urra no esperaba que lloviera, pero llovió”, expresó el jefe de Estado ante la totalidad de su gabinete.

El llamado de atención de la Contraloría se hizo luego de visitas técnicas a los municipios de Montería, Cereté, Lorica y San Pelayo. El ente de control también recordó que el estancamiento de las aguas y su proceso de descomposición requieren bombeo mecánico urgente para evitar graves afectaciones a la salud de los damnificados.

La entidad también instó al Gobierno Nacional para que cada recurso recaudado a través del paquete de medidas tributarias del Decreto de Emergencia Económica (Decreto 0150 de 2026) se destine única y exclusivamente para atender la emergencia. También subrayó que se debe redoblar esfuerzos para priorizar y agilizar la entrega de ayudas, dado el impacto en más de 81,000 familias y los daños masivos en infraestructura vial, educativa y de salud en Córdoba.

Siga leyendo: Córdoba bajo el agua: historias de una noche que no termina

