Contraloría advierte “males mayores” si se cumple orden de Petro de eliminar diques en Córdoba

La Contraloría General de la Nación emitió un comunicado enumerando los riesgos que existen en caso de que se cumpla la orden del presidente Gustavo Petro sobre los diques y las compuertas en las zonas inundadas en el departamento de Córdoba.

Para el ente regulador, en caso de materializarse la orden del mandatario sin estudios hidráulicos previos ni autorizaciones ambientales, podría generar males mayores.

La Contraloría advirtió que la eliminación de diques y compuertas se estaría planteando sin verificar previamente si hay estudios que avalen su remoción o expliquen el impacto de dicha medida.

Esto podría modificar el funcionamiento hidrológico natural o actual de las zonas afectadas, lo que podría derivar en consecuencias imprevisibles para el manejo de las aguas, llevando esto a una alteración del ecosistema.