Avión de Flydubai cayó 14.000 pies en 29 segundos mientras un “terrorista” habría intentado estrellarlo, dice Israel

El aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita de un vuelo de Flydubai que se dirigía este miércoles a Tel Aviv se debió a un “terrorista” que quería estrellar el avión y matar a israelíes, aseveró el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir.
“Un terrorista quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo”, dijo en un comunicado el ministro ultraderechista.
También se conoció que el Boeing 737 MAX 8 descendió 14.125 pies en solo 29 segundos, según reveló Flightradar24, una plataforma de seguimiento de vuelos en tiempo real.
“Entre las 05:22:07 y las 05:22:36, el vuelo #FZ1073 descendió de 30.875 pies a 16.750 pies (-14.125 pies en solo 29 segundos)”, se lee en una publicación.