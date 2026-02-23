“Soy Mencho, güey”: audio desafiante revela cómo ‘El Mencho’ amenazaba por teléfono a la policía en México

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, (CJNG), no solo sacudió el panorama del narcotráfico en México, sino que reavivó episodios que evidencian el nivel de poder e intimidación que ejercía sobre las autoridades. En medio del caos desatado tras su abatimiento en un operativo militar, volvió a circular una grabación que durante años fue citada como ejemplo del control territorial y psicológico que el capo mantenía en regiones clave del país. Conozca: Así fue el operativo que acabó con la caída de ‘El Mencho’ en México tras años de fuga El audio, atribuido al propio Oseguera Cervantes, corresponde a una llamada telefónica dirigida a un mando policial identificado como “Delta Uno”. En la grabación se escucha una voz firme, cargada de insultos y amenazas, que se presenta sin titubeos: “Soy Mencho, güey”. La frase, pronunciada con tono desafiante, va seguida de una advertencia directa para que se detuvieran los operativos en su zona de influencia. Más allá del lenguaje agresivo, el contenido de la conversación revela un elemento que durante años alimentó la percepción de omnipresencia del CJNG: el conocimiento detallado que decía tener sobre los movimientos policiales. En la llamada, el interlocutor asegura tener identificados a una treintena de agentes bajo el mando del oficial y advierte que, si no cesaban las acciones en su contra, habría represalias. Incluso amenaza con atacar bienes personales y animales, en un intento evidente de presión psicológica.

El audio resurgió tras la muerte del líder del CJNG, en medio de la ola de violencia y bloqueos que se registraron en varios estados de México. FOTO: AFP

La respuesta del policía, que en el audio parece ceder ante la intimidación, fue interpretada por analistas como una muestra de la vulnerabilidad institucional en ciertos territorios. El intercambio dejó al descubierto cómo el líder criminal no solo operaba con violencia armada, sino también mediante el miedo y la desmoralización de las fuerzas locales. La reaparición de este material coincide con la confirmación de su muerte, ocurrida tras un operativo encabezado por fuerzas federales en el municipio de Tapalpa, Jalisco, a unos 130 kilómetros de Guadalajara. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, la intervención derivó en un enfrentamiento armado en el que murieron siete presuntos integrantes del CJNG —incluido Oseguera Cervantes, quien falleció durante su traslado aéreo a Ciudad de México— y fueron detenidas dos personas más. Además, se aseguró armamento de alto poder y vehículos blindados, entre ellos lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves. Lea aquí: Estados Unidos confirmó que colaboró en el operativo contra ‘El Mencho’ en México El golpe contra uno de los capos más buscados de México y Estados Unidos provocó una reacción violenta casi inmediata. En al menos 16 estados se registraron bloqueos carreteros, quema de vehículos y ataques a establecimientos comerciales. Las escenas de incendios y carreteras cerradas reflejaron la capacidad de movilización del grupo criminal incluso tras la caída de su máximo líder.

Un vehículo incendiado bloquea la entrada de un centro comercial en Guadalajara tras los disturbios registrados luego del operativo en Tapalpa en el que murió ‘El Mencho’, según confirmó la Secretaría de la Defensa Nacional. FOTO: Getty Images vía AFP