x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Nueva ola de ataques israelíes en Gaza dejan al menos 25 muertos

Estos bombardeos suceden luego de que se diera la reapertura del paso fronterizo en Rafah, ubicado entre la Franja de Gaza y Egipto.

  • Una fotografía muestra el devastado barrio Sheikh Radwan, en la ciudad de Gaza, el 4 de febrero de 2026. Foto: AFP.
    Una fotografía muestra el devastado barrio Sheikh Radwan, en la ciudad de Gaza, el 4 de febrero de 2026. Foto: AFP.
  • Nueva ola de ataques israelíes en Gaza dejan al menos 25 muertos
Agencia AFP
hace 3 horas
bookmark

Al menos 25 personas murieron este miércoles en bombardeos de fuerzas militares israelíes en la Franja de Gaza, incluidos niños, mujeres y un paramédico de la Media Luna Roja. La información la dio a conocer autoridades de salud del territorio, la Defensa Civil y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja.

Le recomendamos leer: Los 12 puntos de la gran disrupción: el primer año del mundo bajo la ley de Donald Trump

A pesar de que se había entrado en un presunto “cese al fuego” impulsado por Estados Unidos que entró en vigor el 10 de octubre, los hostilidades persisten en la Franja de Gaza, donde Israel y Hamás se acusan mutuamente de incumplirlo.

Las muertes del miércoles se producen pocos días después de que Israel reabriera de forma muy limitada el cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto, el único punto de salida para los gazatíes sin entrar en Israel.

Nueva ola de ataques israelíes en Gaza dejan al menos 25 muertos

Lo que se sabe hasta el momento

El Ministerio de Salud, que opera bajo la autoridad de Hamás, anunció la muerte de 21 personas y al menos 38 heridos. Entre los fallecidos había tres niños, indicó la agencia, que actúa en tareas de rescate bajo la autoridad de Hamás.

“Estábamos durmiendo cuando, de repente, empezaron a llover proyectiles y disparos”, relató Abu Mohamed Habush, cuyo hijo murió a la agencia AFP.

“Niños pequeños fueron martirizados, mi hijo y mi sobrino están entre los muertos. Perdimos a muchos jóvenes”, añadió, indicando que él y su familia vivían lejos de la denominada Línea Amarilla, donde están desplegadas las fuerzas israelíes.

Entretanto la agencia de Defensa Civil del territorio dijo que dos personas más murieron y ocho resultaron heridas en un ataque a una tienda de campaña en el centro de la Franja, y otra persona murió en un ataque que alcanzó a un grupo de civiles al oeste de la ciudad de Gaza.

Por otro lado desde Ginebra la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR) informó que un socorrista de la Media Luna Roja palestina murió mientras prestaba auxilio en Jan Yunis.

La FICR expresó su indignación por el asesinato de Husein Hasán Husein Al Samiri, el miércoles mientras prestaba asistencia en Jan Yunis durante un ataque en el barrio de Al Mawasi.

Entérese: “No estamos preparados ni tenemos intención de tomar acción militar en Venezuela”: Marco Rubio

Por su parte, el Ejército israelí aseguró haber lanzado “ataques de precisión” después de que “terroristas dispararan” contra sus soldados e hirieran a un oficial, lo que calificó como una violación de la tregua.

Si bien se había pactado un cese de las hostilidades, esta, hasta el momento, figura más en el papel que en las acciones reales. La esperanza de que por lo menos la reapertura del paso fronterizo por Rafah ayudara a la crisis humanitaria que se vive en Gaza, cada vez se ve más lejana.

Lea también: Israel reabrirá el paso fronterizo de Rafah este domingo: ¿Qué impacto tiene en Gaza?

Temas recomendados

Cese el fuego
Relaciones internacionales
Muerte
Mundo
bombardeo
Conflicto de Israel y Palestina
Acuerdos
conflicto
Gaza
Tregua
Franja de Gaza
Israel
Palestina
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida