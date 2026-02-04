Mar de leva en el Caribe es un “riesgo para la vida”, advierte meteorólogo Max Henríquez

Las lluvias intensas y el aumento del oleaje en varias zonas del país encendieron las alertas de autoridades y expertos. El meteorólogo Max Henríquez lanzó una advertencia sobre el fenómeno de mar de leva que afecta especialmente a la región Caribe y que podría representar un peligro para habitantes y turistas.

A través de su cuenta en la red social X, el especialista explicó que los fuertes vientos registrados en los últimos días están empujando el mar hacia la costa, generando condiciones marítimas inestables.

“El viernes de nuevo van a soplar vientos del norte y el sábado con mayor fuerza, como para dar algún tipo de mar de leva. Hay que estar atentos. ”, señaló Henríquez. Según detalló, ráfagas de entre 30 y 40 kilómetros por hora están impulsando el mar Caribe hacia las costas de Colombia, Panamá y Costa Rica, lo que provoca oleaje elevado y corrientes peligrosas.