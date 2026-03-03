Conflicto en aumento: Israel bombardeó la Presidencia de Irán y el país reportó más de 780 muertos en la escalada

“Como parte de los ataques, se atacaron sedes militares de la organización terrorista Hezbolá que eran utilizadas para impulsar numerosos complots terroristas hacia el territorio del país”, se lee en una publicación en X.

La Fuerza Aérea israelí agregó que también ha atacado alrededor de 160 objetivos de la organización Hezbolá en el sur de Líbano. Destacó que estos eran utilizados por la organización terrorista para promover y llevar a cabo diversos complots contra las fuerzas de las FDI y ciudadanos del Estado de Israel.

“La Fuerza Aérea israelí (...) atacó y desmanteló instalaciones dentro del complejo de la dirección del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán”, indicó el ejército.

El ejército israelí afirmó este martes haber bombardeado la presidencia y el Consejo de Seguridad de Irán, como parte de su campaña militar contra la república islámica.

Por su parte, el ejército iraní indicó este martes que sus fuerzas lanzaron ataques contra territorio israelí y una base de Estados Unidos en Catar, además del incendio reportado en la embajada estadounidense en Riad, Arabia Saudita.

“Los destructivos drones de combate de las fuerzas terrestres, aéreas y navales del ejército (...) atacaron zonas militares del régimen sionista en los territorios ocupados y las bases de las fuerzas estadounidenses en Al Udeid, Catar”, declaró el ejército en un comunicado publicado por el diario Shargh.

El presidente estadounidense Donald Trump reaccionó al ataque con dos drones en la embajada en Arabia Saudita, asegurando que “Washington responderá” con represalias.

“Pronto conocerán la respuesta de Washington al ataque contra su embajada en Riad y al asesinato de soldados estadounidenses”, afirmó en una entrevista con la cadena NewsMax. Por su parte, la embajada de Estados Unidos en Kuwait anunció su cierre indefinido “debido a las tensiones regionales”.

Por otro lado, la cadena de televisión Al Manar, afiliada a Hezbolá, afirmó que sus instalaciones en los suburbios del sur de Beirut fueron bombardeadas por la noche. En paralelo a su campaña de bombardeos, el ejército israelí desplegó soldados en “varios puntos” del sur de Líbano.

Esta nueva ofensiva se produce en un contexto de crisis, luego de que la Media Luna Roja iraní informara que más de 780 personas han muerto en el país desde que Estados Unidos e Israel emprendieron su campaña militar el sábado.

“Según las informaciones sobre el terreno, facilitadas por los equipos que están operativos, 787 compatriotas fueron martirizados en estos ataques”, indicó en su portal web la Media Luna Roja. Según precisó, los más de 1.000 bombardeos efectuados desde el sábado por Estados Unidos e Israel golpearon 153 ciudades y más de 500 puntos estratégicos.

