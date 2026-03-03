Corte Suprema define si llama a juicio y envía a prisión a seis congresistas por caso UNGRD

La Corte Suprema de Justicia está próxima a adoptar una decisión clave en momentos en que el Congreso de la República se encuentra a días de su reconfiguración. Este miércoles, la corporación definirá si llama a juicio y ordena el envío a prisión de seis congresistas investigados por presunta corrupción en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quienes actualmente buscan mantenerse en sus curules.
La Sala de Intrucción fue citada para debatir y votar la ponencia del magistrado Misael Rodríguez, que define el llamado a juicio de los congresistas Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Liliana Bitar, Wadith Manzur, Karen Manrique y el excongresista Juan Diego Muñoz.