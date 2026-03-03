Aumentan desplazados en Segovia, Antioquia, tras masacre con dron en zona rural

Continúa el drama humanitario en el municipio de Segovia, en el Nordeste antioqueño, a raíz del aumento de desplazados que han tenido que dejar sus parcelas para buscar la seguridad en otras zonas.

Según han detallado las autoridades y los medios locales, ya son cerca de 125 familias –es decir más de 270 personas– que han tenido que salir de las de las veredas La Jagua y San José del Pescado dejando todo atrás para concentrarse en el sector de Los Arenales buscando refugio de las balas.

Cabe mencionar que si bien desde hace un tiempo atrás en la zona se viene reportando combates entre el Clan del Golfo y las Disidencias de las Farc, el hecho que desató esta nueva ola de desplazamientos se dio el pasado jueves 26 de febrero cuando un ataque con dron cargado con explosivos impactó la casa de una familia campesina, causando la muerte de una madre y sus dos hijos, además dejando gravemente herido a un hombre de 50 años que permanece hospitalizado.

Las autoridades reiteraron que las víctimas no tenían ningún vínculo con estructuras armadas y subrayaron que este caso evidencia la vulnerabilidad de la población civil frente al uso de artefactos explosivos improvisados.

Sin embargo, a la tragedia se suma la polémica de fondo por la cantidad de tiempo que ha tardado la respuesta institucional.