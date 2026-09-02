Brutal asesinato de músico mexicano, su esposa embarazada y su hija de 3 años

Un músico mexicano, su esposa embarazada y su hija pequeña fueron asesinados en México en un crimen por el que hasta ahora están presos su socio y otra persona, informaron las autoridades este miércoles 2 de septiembre.

Jonathan Meléndez, de 38 años, era tecladista, compositor y productor musical, así como integrante fundador de la banda de synth pop Camilo Séptimo.

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Fue hallado por la policía casi a la medianoche del martes en su casa, ubicada en un barrio residencial de la periferia de la capital mexicana. La Secretaría de Seguridad indicó que el hombre, popularmente conocido como Honas, estaba maniatado y con un disparo en la cabeza.