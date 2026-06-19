Revelan detalles del asesinato de la joven colombiana Ana Lucía Castañeda en México

Las autoridades continúan investigando un caso de sicariato en el que murieron una colombiana de 19 años y un hombre de 45, cuando se movilizaban en un vehículo por el barrio Tepito, en Ciudad de México.

El hecho ocurrió el lunes 8 de junio, cuando Alba Lucía Castañeda se encontraba con Iván Darío Nieto Luque, conocido con el alias de ‘Siberiano’, pero ambos fueron atacados por hombres en motocicletas que dispararon en repetidas ocasiones mientras las víctimas estaban detenidas en un semáforo.

Lea también: “En Colombia hay muchas mujeres cruzadas por la violencia, que son víctimas y luego victimarias”: Jacobo Solano

José Castañeda, padre de Alba Lucía, expresó a medios locales que su hija había conocido hacía más de un mes a Nieto Luque y que él “tenía mucha plata”, por lo que le pidió a la joven que viajara al país azteca para pasar una temporada de vacaciones.

“Yo soy desconfiado y le dije que tuviera mucho cuidado, que una persona de la noche a la mañana no puede salir con tanto dinero y que nadie le va a dar plata gratis. Ella me dijo que él la estaba tratando muy bien”, expresó el padre al diario Alerta Bogotá.