La llegada de un Mussolini a la Lazio reabre viejas heridas en el fútbol italiano, ¿por qué?

Romano tiene 23 años. Mide 1,88 metros (20 centímetros más que su bisabuelo). Es hijo de la política italiana Alessandra Mussolini y nieto de Romano Bruno Mussolini, pianista y pintor italiano que fue el cuarto hijo de Benito, conocido como “el Duce” —líder o caudillo, en español—, quien gobernó Italia entre 1922 y abril de 1945. Nació en enero de 2003 en Roma. Su padre es el empresario italiano Mauro Floriani, quien trabaja para una empresa del sector ferroviario y, en algún momento, perteneció a la Policía de Finanzas y Aduanas de Italia.

Romano empezó a jugar fútbol en la cantera de la Asociación Deportiva Roma. Estuvo allí hasta 2016. Entonces ingresó a las divisiones formativas de la Lazio, donde permaneció hasta el equipo sub-19, categoría en la que estuvo hasta 2021. Después inició un recorrido por clubes como Pescara, Juve Stabia y Cremonese. Tuvo buenas temporadas. En diciembre de 2024 anotó su primer gol como profesional, mientras jugaba para Juve Stabia en la Serie B de Italia. ¿Por qué genera polémica? La anotación le generó mucha emoción, pero también polémica a su alrededor. Aunque desde que era juvenil y, quizá, tomó conciencia de lo que implicaba su apellido materno, empezó a utilizar en su camiseta la inscripción Floriani M., la gente conocía el origen de su familia. Por eso, cuando la voz del estadio anunció su nombre, el público respondió gritando su apellido materno y no el paterno. Mientras lo hacían, además, levantaban el brazo derecho, emulando el saludo que popularizaron los fascistas en el siglo pasado.

Por ese hecho, en el que el futbolista no tuvo ninguna participación, se abrió una investigación disciplinaria. Al final, no pasó a mayores y Romano siguió con su carrera. Se destacó durante la última temporada y, por eso, la Lazio, propietaria de sus derechos deportivos —estaba cedido a préstamo en otros clubes—, decidió recuperarlo.

La llegada de Romano Floriani Mussolini al conjunto romano ha despertado todo tipo de comentarios. Por un lado, porque la Lazio siempre ha sido un equipo asociado al fascismo debido a que Benito Mussolini era un aficionado declarado y, por otro, porque los Irriducibili, su histórica barra brava, han demostrado afinidad con las ideas de ultraderecha.

Por eso, en este momento histórico, en el que la polarización política es muy marcada en los países occidentales, en Italia se han preguntado si es conveniente que luzca en su camiseta el apellido “manchado” que, por cosas del destino, heredó de su bisabuelo. Lo cierto es que Romano no tiene ninguna responsabilidad por los actos ni por el daño que su antepasado ocasionó. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .