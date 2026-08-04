La llegada de un Mussolini a la Lazio reabre viejas heridas en el fútbol italiano, ¿por qué?

Desde que nació, ha tenido que convivir con la sombra de su bisabuelo. Quiso el destino que le tocara llevar un apellido “manchado”. Hace 81 años, pocos meses antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, murió fusilado por partisanos comunistas el dictador y promotor del fascismo italiano —una corriente política de ultraderecha impulsada desde 1919—, Benito Mussolini.
Ocho décadas después, Romano Floriani Mussolini, bisnieto del hombre cuyo cuerpo fue colgado boca abajo en la Plaza Loreto de Milán, fue confirmado como refuerzo de la Sociedad Deportiva Lazio (SS Lazio, por sus siglas en italiano), para ocupar la posición de lateral derecho, o carrilero, en el equipo que juega como local en el estadio Olímpico de Roma.