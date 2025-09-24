Escaleras con fallas, encuentros de pasillo y discursos desmedidos: las curiosidades, hasta ahora, de la Asamblea de la ONU

Aunque la atención por estos días en Nueva York se la deberían de llevar los discursos que los jefes de Estado pronuncian durante la edición 80 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, son varios los hechos curiosos que han desviado los focos de este importante encuentro anual y demuestran que, aunque las agendas de los líderes del mundo se planifican para que no tengan contratiempos, ellos también viven problemas cotidianos como cualquiera.
Estas son algunas de las curiosidades que se han presentado en lo que va de la Asamblea General de la ONU.