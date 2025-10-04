x

Condenan a influencer argelino por pinchar con jeringa a desconocidos en Francia

El influencer argelino Amine “Mojito” fue condenado en Francia por pinchar con una jeringa a desconocidos en la calle. Su “broma” viral terminó en prisión y multa.

  • Amine “Mojito”, de 27 años, a 12 meses de prisión por atacar a las personas con una jeringa. FOTO: Captura de video
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

04 de octubre de 2025
El Tribunal Correccional de París, Francia, condenó al influencer argelino conocido como Amine “Mojito”, de 27 años, a 12 meses de prisión (6 meses de cumplimiento efectivo y 6 meses con suspensión) por violencia intencional agravada, difusión de videos que atentan contra la dignidad -tenencia y uso de un objeto peligroso-.

Las autoridades parisinas establecieron que Amine se acercaba a los transeúntes para pincharlos con una jeringa “vacía” mientras estos se encontraban distraídos. De los hechos grabó varios videos que posteriormente fueron publicados en plataformas digitales como TikTok.

Una de sus últimas víctimas fue un hombre de al menos 50 años, quien lo denunció formalmente ante la Policía tras ser pinchado con el objeto en junio de 2025.

La víctima entró en pánico al pensar que había sido contagiado con una enfermedad, por lo que fue diagnosticado con un trauma psicológico y una incapacidad de siete días. Esta denuncia abrió la puerta a una investigación contra Amine “Mojito”, en la que se identificaron más afectados por esta supuesta “broma pesada”.

El condenado admitió ante el jurado que nunca pensó en las personas al reconocer: “les di miedo”. También aceptó que “yo me asustaría si alguien se acercara con una jeringa”.

Explicó, además, que su intención era recuperar audiencia en la plataforma después de promocionar un «programa deportivo» profesional, el cual estaba inspirado en videos similares grabados en Portugal.

Al creador de contenido también se le impuso una multa de 1.500 euros, así como una prohibición para la tenencia de armas durante tres años. Por el momento se desconoce si todas las personas pinchadas fueron identificadas y si realmente buscaba causar daño, aunque aseguró que esa no era su intención.

El Tribunal consideró que las acciones de Amine “Mojito” causaron un perjuicio emocional a las víctimas tras ser pinchadas con la jeringa, que supuestamente estaba vacía, por lo que el hecho se calificó como un acto de violencia agravada.

Preguntas sobre la nota:

¿Quién es Amine “Mojito”?
Es un influencer argelino radicado en Francia, conocido por grabar videos virales en TikTok. Fue condenado por pinchar a desconocidos con una jeringa vacía.
¿Qué pena recibió Amine Mojito en Francia?
El tribunal le impuso 12 meses de prisión, seis de ellos efectivos, además de una multa de 1.500 euros y una prohibición de portar armas.
¿Qué consecuencias tuvieron sus víctimas?
Varias personas sufrieron ataques de pánico y trauma psicológico al creer que habían sido contagiadas con enfermedades.

