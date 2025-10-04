Condenan a influencer argelino por pinchar con jeringa a desconocidos en Francia

El Tribunal Correccional de París, Francia, condenó al influencer argelino conocido como Amine “Mojito”, de 27 años, a 12 meses de prisión (6 meses de cumplimiento efectivo y 6 meses con suspensión) por violencia intencional agravada, difusión de videos que atentan contra la dignidad -tenencia y uso de un objeto peligroso-.
Las autoridades parisinas establecieron que Amine se acercaba a los transeúntes para pincharlos con una jeringa “vacía” mientras estos se encontraban distraídos. De los hechos grabó varios videos que posteriormente fueron publicados en plataformas digitales como TikTok.