Escándalo de posible corrupción salpica a hermana de Milei en Gobierno de Argentina

La justicia de ese país investiga un supuesto caso de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad y que involucra a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei.

  • El presidente de Argentina se refiere a su hermana, Karina Milei, como “el jefe” y es su secretaria en Presidencia. FOTO AFP
    El presidente de Argentina se refiere a su hermana, Karina Milei, como “el jefe” y es su secretaria en Presidencia. FOTO AFP
Agencia AFP
26 de agosto de 2025
bookmark

La justicia argentina realizó este viernes 16 allanamientos para recabar pruebas en el marco de una investigación por un supuesto caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad en el que es señalada la hermana del presidente Javier Milei, informaron fuentes judiciales a la AFP.

Le puede interesar: Sigue la “motosierra” de Javier Milei en Argentina: eliminó ocho entidades estatales.

La investigación se inició tras salir a la luz supuestos audios del extitular de la agencia Diego Spagnuolo, removido el jueves de su cargo, donde alude a sobornos y menciona a Karina Milei, secretaria de la Presidencia, entre otros altos funcionarios.

La veracidad de los audios aún no fue comprobada por la justicia, aunque fuentes de la causa señalaron bajo anonimato que hasta el momento no fueron desmentidos.

En ellos se advierte acerca de supuestos pedidos de sobornos en el área de Discapacidad y se involucra a Karina Milei (a quien el presidente llama “el jefe”) y al subsecretario de Gestión, Eduardo Menem.

“Están choreando (robando), te podés hacer el boludo (tonto), pero no me tiren a mí este fardo. Tengo todos los WhatsApps de Karina”, se escucha decir a la voz atribuida al exfuncionario Spagnuolo en el audio que trascendió a la prensa.

La denuncia fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón y se produce cuando el Congreso acaba de dejar sin efecto un veto de Milei a una ley que declara la emergencia en Discapacidad y dispone más fondos para el sector, un golpe político para el presidente y su pregonada motosierra.

También coincide con la campaña electoral para las elecciones legislativas el 26 de octubre, donde se evaluará el apoyo a la gestión del presidente.

Los allanamientos incluyeron una reconocida droguería a cuyo dueño se le secuestraron 266.000 dólares repartidos en sobres, según el diario local La Nación.

En los audios se menciona esa droguería, una de las principales proveedoras de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad, como una de las farmacéuticas que pagaba los presuntos sobornos.

También se decomisaron teléfonos celulares, computadoras, documentos sobre compras y licitaciones de medicamentos y otros dispositivos electrónicos para el análisis de la fiscalía que lleva adelante la investigación encabezada por el juez federal Sebastián Casanello.

Según la denuncia publicada en los medios, los audios aluden a que Karina Milei y Menem “habrían participado en un esquema de cobros y pago de coimas (sobornos) relacionadas con la compra y provisión de medicamentos con afectación directa a los fondos públicos”, lo que de comprobarse constituye delitos de cohecho, administración fraudulenta y asociación ilícita, entre otros.

Hasta ahora, la justicia no ha ordenado ningún arresto ni trascendieron imputaciones en el marco del secreto de sumario y el gobierno argentino se ha mantenido en silencio respecto al caso.

Para más noticias sobre América Latina, Estados Unidos y el mundo, visite la sección Internacional de EL COLOMBIANO.

Actividades ilegales
Corrupción
Internacional
Política internacional
Argentina
Javier Milei
