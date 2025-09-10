¿No tenía con qué? Hombre saltó de un crucero al mar para no pagar deuda de apuestas

En una escena que parece sacada de una película de cine, un hombre identificado como Jey Xander Omar González Díaz protagonizó una insólita huida al tirarse al mar desde un crucero anclado en el puerto de San Juan (Puerto Rico) para evadir una deuda superior a los 16.000 dólares ($62’786.080) por actividades de apuestas y juegos de azar.
Le puede interesar: Estafaron a ‘La Liendra’ en las calles de Nueva York: “Me siento como un tonto”.
Este incidente ocurrió el pasado domingo en el barco Rhapsody of the Seas, de la línea Royal Caribbean, ubicado en el muelle cuatro del puerto de la isla. Según informó la Fiscalía Federal, el hombre intentó escapar nadando tras abandonar la embarcación en horas de la mañana.